Librerías de Neuquén se preparan para volver a funcionar, pero con delivery

Este lunes por la tarde se conoció que la venta de libros también estaba incorporada en la actividades que pueden funcionar con reparto a domicilio. Un alivio para algunos libreros que no podían trabajar pese a la alta demanda.

La casa librera Mala Palabra, es una de las de Neuquén Capital que está preparando todos los permisos y logística para poder volver a estar en contacto con sus clientes. Estiman que durante el miércoles podrían comenzar a hacer los repartos ya que se encuentran tramitando los permisos para trabajar que demandan 24 horas.

"Vamos a publicar a través de las redes sociales que estamos ofreciendo ese servicio de delivery, que justo antes de que empiece la cuarentena lo habíamos empezado a implementar por lo tanto ya lo tenemos más o menos pensado", aseguró Matías, uno de los socios de la casa librera de Córdoba 566.

Serán alrededor de 15.000 los libros que Mala Palabra pondrá a disposición de los lectores neuquinos a través de sus redes sociales o mediante Whatsapp. Los repartos a 15 cuadras a la redonda de la librería serán gratuitos, en tanto que en el resto de la ciudad tendrán un costo estimado de 50 pesos. Por ahora, el servicio se limitará a Neuquén Capital.

"Después la idea es hacer alguna página web para tener el catálogo más desarrollado, con fotos, con alguna descripción del libro, porque en el listado está solo el título, el autor y el precio; pero eso todavía no lo tenemos armado, lo iremos haciendo en estos días en la medida que podamos", confió Matías en diálogo con RÍO NEGRO.

Hasta ahora, Mala Palabra estuvo cerrada respetando el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin embargo, Vane, Matías, Diego y Estefanía no estuvieron quietos. Para buscar sobrellevar la crisis, llevaron a cabo una venta futura de ofertas.

"Lo que logramos hacer para generar algún ingreso mientras estuvimos cerrados es hacer una oferta de libros con venta a futura. La gente compraba el libro con descuento por transferencia bancaria y después lo retiraba cuando podamos abrir. Era con un catálogo de 1800 libros más o menos, que circuló por las redes y whatsapp. Con eso más o menos tiramos este tiempo, obviamente no suple lo que es un día normal de venta, pero algo se vendió de esa forma", aseguró Matías sobre la estrategia que pusieron en marcha durante los días en la que la cuarentena los mantuvo sin actividad comercial.

"La verdad que tuvimos mucho apoyo de gente que nos conoce, que es clienta, la verdad que hubo mucha solidaridad en ese sentido y después de gente que no nos conoce y no tiene relación con la librería también vimos bastante interés.La demanda en estos días era para saber si teníamos envíos a domicilio, cosa que no podíamos hacer, hasta ahora", cerró uno de los libreros de Neuquén.

Mala Palabra no es la única que se está preparando para abrir. Desde la clásica librería neuquina Logos también aseguraron que están buscando la forma de comenzar a trabajar. "Estamos analizando la instrumentación de la venta online, respetando las autorizaciones para funcionar", sostuvieron.

Seguramente, a ellas se sumarán algunas más. Las redes sociales serán claves para funcionar durante esta cuarentena.