Lifune no juega sus partidos por los cortes de ruta

Para este sábado estaban programados los partidos pendientes de la fecha 5 en la Copa Neuquén ,el certamen de primera división de la Liga de fútbol de la provincia.

La idea es cumplir con los encuentros que faltan antes del capítulo 6, que resolverá los clasificados para octavos de final.

Sin embargo, los cortes de ruta y el desabastecimiento de combustible derivó en que los cinco encuentros no se puedan disputar por segundo fin de semana consecutivo.

Se trata de los choque válidos por la zona 1 entre Unión de Zapala y Alianza de Cutral Co, y Petrolero-Don Bosco, por el grupo 2 El Porvenir-Rivadavia y por la zona 3 Esperanza- San Patricio y Rincón-Añelo.

Esos mismos partidos se iban a dar en las divisiones menores entre sábado y domingo, pero hasta que no se levanten los cortes no se van a jugar.

Cabe recordar que Lifune estuvo un año sin acción por la pandemia y el regreso fue polémico, con mucho público en las canchas y sin cumplimiento de protocolos en algunas de ellas, lo que derivó en sanciones por parte de la Liga.