''Limpio, nada'': el audio del VAR en la jugada polémica de Boca-Santos

En el 0-0 de la ida de semifinales de Libertadores, entre Boca y Santos, hubo una jugada que generó polémica. De haber sido sancionada pudo haber cambiado el destino de la serie, pero el árbitro Roberto Tobar dijo ''siga, siga''.

Ocurrió en el segundo tiempo, cuando Marinho fue a buscar una pelota contra Izquierdoz y Fabra a falta de 15 minutos para el final del partido. El jugador visitante voló por el aire tras el contacto con el marcador central, que hizo el típico gesto ''no lo toqué''.

Desde el banco de Santos pidieron penal a los gritos y el VAR intervino, pero los jueces que estaban a cargo de la tecnología consideraron que no fue infracción y Tobar no se acercó a revisarla. El responsable de manejar el VAR fue el paraguayo Juan Benítez.

Inmediatamente después del partido, el club brasileño anunció a través de su cuenta oficial de twitter que le enviará una carta a la Conmebol por el desempeño del VAR en el partido ante Boca.

COMUNICADO: Santos enviará ofício à Conmebol sobre atuação do VAR no jogo na Argentina.



O Santos Futebol Clube enviará ofício à Conmebol para externar sua insatisfação com a atuação do VAR no jogo contra o Boca Juniors neste dia 6 de janeiro em La Bombonera, na Argentina. pic.twitter.com/EJwSQZda2e