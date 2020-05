Little Richard, el hombre que creó el rock y a la estrella de rock

Little Richard, uno de los pioneros del rock and roll, conocido por canciones como “Tutti Frutti” o “Long Tall Sally” y por su electrizante presencia en el escenario, murió este sábado a los 87 años. El reverendo Bill Minson, un amigo cercano del artista, confirmó el deceso y la causa de la muerte un cáncer.

Junto a Chuck Berry y Fats Domino, Little Richard impulsó la emergencia en la década de 1950 de un nuevo género, el rock and roll. Su éxito de 1955, “Tutti Frutti”, que se abría con una frase onomatopéyica sin sentido pero cautivante (”Awop bop a loo mop / Alop bam boom”) se convirtió en una especie de presentación en sociedad del rock and roll en la cultura popular estadounidense.

Little Richard en 2007, en una de sus últimas apariciones sobre el escenario.



Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales reaccionaron por su partida. “Una pérdida muy triste”, escribió Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin. “Las canciones de Little Richard impulsaron el rock’n’roll”, agregó.

Su influencia sobre generaciones de músicos es inconmensurable. Los primeros rockeros blancos, entre los que se cuentan Buddy Holly, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley, buscaban aproximarse a su sonido e interpretaron sus canciones.



Su distintiva voz, con un amplio registro que podía llegar hasta el falsetto, y su ímpetu escénico inspiró a artistas que van desde los Beatles a David Bowie.

Tanto los de Liverpool como los Rolling Stones actuaron como teloneros para Little Richard durante una de sus giras por Inglaterra, y un joven Jimi Hendrix integró su banda soporte.

Su nombre artístico resulta engañoso. El “pequeño” Richard medía en realidad 1,80 m. Era extremadamente delgado y tenía una de sus piernas más larga que la otra por un defecto de nacimiento.



A Little Richard, cuyo verdadero nombre era Richard Wayne Penniman, se le atribuye además haber dotado al rock and roll de escándalo y extravagancia.Llamaban la atención sus coloridas camisas, el estilo de su pelo con un copete de 15 cm de alto, o su bigote, finito como el trazo de un lápiz.

Pero su vida privada, desde las orgías bisexuales durante sus giras hasta su homosexualidad, también aportó controversia a su carrera e impregnó de decadencia al rock, mucho antes de los excesos de la década de 1960.

Richard nació el 5 de diciembre de 1932 y se crió en el seno de una familia pobre en Macon, Georgia, en el sur de Estados Unidos.

Una cantante de gospel descubrió su talento para el canto en 1947, y poco después comenzó su carrera profesional.

Su padre vendía alcohol ilegal y era el propietario de una taberna, donde recibió un disparo que le causó la muerte al inicio de la carrera de Little Richard.

En su biografía autorizada de 1984, Richard habló sobre la conflictiva relación que mantenía con su progenitor, que lo menospreciaba por su carácter afeminado, un rasgo que Richard exhibió desde niño.

Según cuenta en ese libro, recuerda que su padre le dijo una vez: “Mi padre quería siete varones, y yo lo eché a perder porque era gay”. En ese sentido, Little Richard se dio a sí mismo no sólo el título de “Rey del Rock and Roll”, sino de “Reina del Rock and Roll”.



Aunque era abiertamente homosexual, Richard también tuvo relaciones con mujeres. Se casó con Ernestine Campbell, una predicadora evangélica, y luego adoptó a un hijo.

Su personalidad era una mezcla de depravación y devota religiosidad. Bebía alcohol, consumía drogas y participaba en fiestas sexuales, a las que llevaba su Biblia.

Con bronca por considerar que la aparición de Elvis Presley significaba una suerte de “robo de los blancos” a una forma legítima de expresión de “los negros”; y luego de un incidente en un avión que casi se estrella por un desperfecto técnico, Little Richard Little Richard detuvo su carrera musical de forma repentina en 1957. Renunció a su forma de vida en el rock and roll, ingresó en una universidad cristiana en Alabama para estudiar teología y se hizo ministro pentecostal.

En 1962 regresó con un entusiástico recibimiento en su gira por el Reino Unido. Los Rolling Stones, quienes admiraban a Richard incluso antes de que tuvieran un contrato de grabación, y los Beatles, también admiradores suyos, le apoyaron. Llegó a acompañar a los Beatles en su gira por Hamburgo.



Desde entonces, Little Richard editó algún que otro simple, pero nunca dejó de ser parte de la industria del entretenimiento: participó de películas, tuvo apariciones en Los Simpson, fue invitado decenas de veces a programas de tevé eventos multitudinarios, pero sobre todo se mantuvo hasta el día de su muerte como uno de los grandes y legendarios pioneros del rock and roll. Hoy, te despedimos levantando bien alto tu inolvidable grito de guerra: ¡Awop bop a loo mop / Alop bam boom!