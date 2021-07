«Llegué a pensar que me mataba», el dramático testimonio de la víctima de un asalto, en Roca

Soledad Carrillo (39 años) contó con voz afónica el traumático momento que vivió ayer, cuando sufrió un violento asalto en la zona de barrio Nuevo, en la zona norte de Roca.

“El chico se bajo de su moto (110 cc) me tiró al piso y mi cabeza dio contra la calle. Con una mano me apuntaba con un arma en la espalda y con la otra logró arrebatarme el celular. Gracias a Dios puedo contar esto y ojalá no le toque a nadie pasar por estas situaciones, aunque creo que si no ponen más policías en esta zona esto seguirá pasando”, le dijo Carrillo a LA COMUNA.

El hecho ocurrió (el miércoles a las 6:40) en cercanías del centro de salud de barrio Nuevo -ubicado en Churrinche al 1500- donde ser dirigía para para someterse a un control de salud.

La voz quebrada de Carrillo del otro lado del teléfono marca su estado anímico por lo vivido.

Explicó que una vecina del lugar logró escuchar los gritos y fue la primera en llevarle asistencia ante una crisis de nervios que la dejó fuera de la realidad, perdida en la oscura mañana roquense.

“La policía se hizo presente en el lugar media horas después”, recordó.

“Realicé la denuncia y en la comisaria me dijeron que la mayor presencia policial en la zona está en San Juan y canal grande, y que los policías no andan a pie por barrio Nuevo. Solo disponen de una sola unidad para recorrer la zona norte. Sabiendo que los turnos en la sala son bien tempranos -cerca de las 7- y que la gente se dirige a ese lugar, no entiendo cómo no hay un policía en la zona para cuidarnos”, explicó Carrillo.

Soledad explicó que tanto los vecinos como la policía saben de los asaltos y del movimiento de estos grupos de jóvenes que se mueve por esa zona. "Me pedía plata y llegué a pensar que me mataba. Cuando logró sacarme el teléfono se escapó en la moto”, relató todavía consternada por el violento asalto.

La mujer fue asistida en el nosocomio local porque sufrió golpes en su cabeza y en los brazos, por el forcejeo que mantuvo con el delincuente. “Alguien nos tiene que cuidar”, concluyó.