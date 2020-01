Lo imputaron de violar a la novia de su amigo de Allen

El acusado fue detenido pero luego recuperó la libertad.

Un vecino de Allen fue imputado de violar a la novia de su amigo. Este caso de abuso es el segundo que se denuncia en menos de una semana en esa ciudad, luego de que otro sujeto fuera acusado de atacar sexualmente a su sobrina de 16 años.

Según informaron fuentes oficiales, una joven de 21 años hizo la denuncia el jueves pasado. El hecho habría ocurrido en horas de la madrugada en la casa del acusado. La mujer se reunió con su pareja en ese domicilio y cuando este se fue, el dueño de la vivienda habría abusado de ella.

Esa misma tarde hizo la denuncia en la Comisaría de la Familia de Allen y el fiscal Gastón Britos solicitó la detención del presunto agresor. Al hombre se le formularon cargos por abuso sexual agravado, en concurso real con coacción agravada. El imputado habría amenazado con un cuchillo a la víctima para que no lo denunciara.

El sujeto llegó detenido a los tribunales de Roca pero recuperó la libertad ya que no se solicitó la prisión preventiva. Según el Ministerio Público Fiscal no existen riesgos procesales. La Justicia solo fijó normas de conducta para el sospechoso y no podrá acercarse a joven.

Desde la fiscalía informaron que se tomaron de muestras de ADN al acusado y los resultados estarán recién en un mes. También se dispuso realizar estudios, pericias médicas y el secuestro de prendas de vestir.