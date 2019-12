Lo que dijo Paolo Guerrero sobre los rumores que lo vinculan a Boca

Los rumores vinculan al peruano Paolo Guerrero con la camiseta de Boca para el 2020. Sobre esas versiones, el delantero dejó en claro por el momento que su presente está en Porto Alegre.

“Ahora estoy enfocado en el Inter, en los últimos dos juegos del campeonato brasileño. De lo que pueda suceder después no puedo hablar. Hoy estoy pensando en nuestro objetivo, que es la clasificación a la Libertadores. Después no puedo decir nada. Hasta ahora son rumores, no tengo detalles”, dijo Paolo, autor del gol en el triunfo 1-0 frente a Botafogo el sábado a la noche.



El atacante lleva marcados cuatro tantos en los últimos tres partidos y acumula 19 en 39 juegos. “Estoy feliz, aunque no he logrado los objetivos este año. Tuvimos la oportunidad de obtener un título, pero desafortunadamente no fue así. Ahora, como dije, lo que sucederá más tarde no lo sé”, cerró el delantero que suena como refuerzo para el Xeneize de cara al primer semestre del año que viene.

EL GOL DE PAOLO PARA LA VICTORIA DE INTER SOBRE BOTAFOGO