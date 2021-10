Lo que está pasando o lo que no está pasando

No sé cuál es la frase correcta. Algo está pasando con la inseguridad en Roca, o algo no está pasando con la seguridad en Roca. Pero sí tengo en claro que las dos sintetizan un escenario de malestar donde suceden hechos a diario.

Los comerciantes dicen que se sienten desprotegidos, pero no hay señales que indiquen que se discute para ayudar a frenar los datos de inseguridad en la ciudad.

Y acá sí que los responsables son dos. Por un lado la provincia, que establece los métodos de seguridad en la calle y define cuántos y cómo se distribuyen los policías en la ciudad. Y por el otro el municipio, que con cámaras de seguridad podría ayudar a esclarecer algunos hechos.

Resulta común escuchar ante cada caso que las cámaras estaban apagadas, que no funcionaban porque estaban rotas o que el lugar no tenía cámaras. Y Roca anunció que había instalado cámaras para contribuir a la seguridad de los vecinos. A la par, el centro de monitoreo provincial que, a juzgar por los resultados, no da abasto para atender las demandas. De un modo u otro la inseguridad crece.

Hubo un caso muy llamativo en la calle Mendoza. A un comerciante le robaron y le dijeron que volverían. Y volvieron. El comerciante había alertado de esta situación pero cuando ocurrió el segundo hecho estaba en la misma soledad que cuando sucedió el primero.

Sin dudas la prevención está desbordada y en 15 días sucedieron varios hechos delictivos sin que tengamos noticias de resolución.

Y convengamos que no es un escenario para que el comerciante soporte, además de la pandemia, cómo se llevan la recaudación del día, teléfonos, computadoras y encima los amenacen. O la acción no funciona o la inacción manda, porque el tema es cada día más preocupante. Tanto que los comerciantes sienten que si no se hacen cargo ellos mismos de la seguridad de sus locales, están a la buena de Dios y que cada día se exponen demasiado y exponen a sus empleados.