Ola de inseguridad en comercios de Roca: el mapa de robos y el plan para prevenir

“Entran como pirañas y te sacan lo que tengas. Es cuestión de segundos y te destruyen”. El crudo testimonio de una comerciante de la zona norte de Roca, terminó de confirmar que lo que se creía como un problema de la zona céntrica en los últimos días, sucede en toda la ciudad.

La ola de robos y asaltos a negocios de Roca se profundizó en las últimas semanas en Roca pero hace varios meses que se dan hechos de inseguridad en distintos puntos del ejido municipal. LA COMUNA intentó reconstruir algunos de esos hechos -caracterizados por un despliegue de violencia y armas- y conocer cuál es el plan desde el el Ministerio de Seguridad de la provincia y desde la policía de Rio Negro para contrarrestar esta difícil situación que se denuncia.

La preocupación llegó a tal magnitud que el miércoles pasado directivos de la Cámara de Comercio (CAIC) se reunieron con las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad entre ellas la secretaria de Estado de Seguridad, Betiana Minor y el subjefe de Policía de Río Negro, Comisario Orlando Cañuqueo; para buscar alternativas y acercarse a una solución.

Fueron cinco días consecutivos donde los robos y asaltos no se detuvieron en locales ubicados en el cuadrante conformado por calle Mendoza, Córdoba, 9 de Julio y Mitre. Uno de los lugares que sufrió dos ataques en un mes fue el local de pastas Sepia a una cuadra de la Regional II de la policía. La semana pasada a plena luz del día un sujeto armado intimidó a una de las empleadas para llevarse la recaudación.

La rotisería Vicenzo también fue blanco de delincuentes. Se llevaron todas las botellas de vino, cervezas, mercadería y cuchillos. También al patio cervecero Birock, en Mendoza y Tucumán, desde donde se llevaron dinero y una computadora.

La seguidilla de robos continuó en la librería de calle Mendoza y Tucumán, mientras que en el local de empanadas Doña Pocha sufrieron la rotura de un vidrio y el robo del posnet. Esa semana también asaltaron a una barbería en calle Mendoza casi Gelonch a las 11 de la mañana y a punta de pistola, de donde arrebataron la caja registradora con 10.000 pesos.

La semana pasada, un importante atraco ocurrió en la estación de servicios “Puma” en San Juan y Gadano. Los delincuentes se llevaron 2 millones de pesos. Al día siguiente, robaron en una pollería en calle Alsina y Urquiza, donde el botín fue una caja con una colecta solidaria.

Por si fuera poco, en los últimos meses asaltaron cinco comercios en calle San Juan en barrio Alfonsina Storni en un radio de 100 metros. Dos personas armadas le apuntaron a la mujer y su hija de tres años en una oficina de seguros para llevarse un celular y dinero. Fue la segunda vez que sufría un atraco en el año.

En esa misma zona, en mayo robaron en un Rapipago, donde tiraron la puerta abajo, sorprendiendo a una mujer que se encontraba con su bebé. Tiempo después, asaltaron con un cuchillo a una empleada en una panadería ubicada a unos metros. Hace un mes, le robaron a mano armada a una comerciante sobre calle San Luis. Luego, el blanco fue una tienda de mascotas donde entraron tres hombres.

¿Faltan policías?

A raíz de los hechos en el centro, los comerciantes empezaron a pedir más medidas de vigilancia en todo ese sector.

En la reunión con autoridades, desde el sector empresarial plantearon inquietudes por el funcionamiento de cámaras de seguridad, centro de monitoreo, sobre la cantidad de policías en la calle y patrulleros.

Algunos aseguran que la policía demora en llegar y reprocharon a las autoridades de la fuerza. Y desde la policía contestaron.

“Tenemos todo el recurso humano puesto en la vía publica”, aseguró el jefe de la Unidad Regional II, comisario José Fernando, en diálogo con LA COMUNA, consultado por las quejas de los comerciantes.

Foto: Cesar Izza

Explicó que se están gestionando planes operacionales con todo el personal y con horas de recargo, en algunos casos, para el mismo plantel que sale de su guardia.

Ahora aguardan el egreso de las nuevas promociones de oficiales para sumarlos rápidamente a la actividad en distintas unidades policiales. Se estima que hasta diciembre o enero no habrá nueva remesa de personal de las escuelas. Es que la formación de oficiales se vio resentida y no hubo recambio por la pandemia, según explicó, ya que no hubo cursados.

El personal que cumple los años, con o sin pandemia, se va retirando. No tenemos recambio y por eso se esta trabajando a veces en doble turno el personal que esta activo” José Fernando, jefe de la Unidad Regional II

Por otra parte, el comisario dijo que tras la “ola de roturas de vidrieras” se realizaron diligencias judiciales y se han podido secuestrar elementos de prueba e identificar a algunos autores, que en tres o cuatro días sumaron entre ocho y diez episodios.

“En donde tenemos el gran problema hoy es la zona céntrica”, recalcó aunque también han sucedido delitos en la zona de Jujuy y Gadano, y barrio Bagliani.

En cuanto a los patrulleros, informaron en la reunión que hay dificultades por la falta de oferentes a los pliegos para la adquisición, por problemas de importación.

Quedamos a la espera de que se lleven adelante los compromisos que asumieron, en pos de mejoras” Martín Ancaten, presidente de CAIC

Datos 512 llamados al 911 fueron por robos en los últimos tres meses, un 6% del total de los llamados. 27% aumentó la cantidad de llamados por robos al 911 intermensual, de julio a septiembre 2021 en Roca.

Refuerzos y planes

Juan Durán, director Coordinación Territorial Alto Valle de la Secretaría de Seguridad y Justicia, dialogó con LA COMUNA y aseguró que el plan es reforzar con personal de seguridad y brigada motorizada, la zona comercial, es decir la jurisdicción de la Comisaría Tercera y también de Bagliani.

“Todo esto es con personal externo de apoyo para intensificar los recorridos y presencia de personal policial”, aseguró el funcionario.

Estamos en un contexto extraordinario pospandemia, una situación compleja en términos sociales. Debemos entender la seguridad como una política de Estado" Juan Durán, director de Coordinación Alto Valle de la Sec. de Seguridad

Desde la policía, anticiparon que reforzarán la presencia de efectivos como acción preventiva tanto en el centro como en los barrios, acompañado de una nueva planificación con el cambiante mapa del delito. Además, se comprometieron a sumar un servicio extraordinario a la comisaria tercera.

Por otro lado, desde octubre, el servicio Río Negro Emergencias (911) obtendrá de manera automática el geo posicionamiento de quien realice un llamado. Así, se agilizará la obtención de datos para la activación de los procedimientos. Además, implementarán una nueva app de control de seguridad vial con distintas bases de datos.

Cámaras: 35 disponibles y otras que vienen

Guillermo Rodríguez, subsecretario de seguridad ciudadana de Río Negro explicó que el servicio RN Emergencias articula todos los dispositivos que se utilizan para la seguridad. Por un lado, la comunicación telefónica del servicio 911 y el monitoreo de cámaras de seguridad.

Hay 35 cámaras de seguridad en Roca y cinco que instalarían a fin de año. Foto: Cesar Izza

Actualmente, en Roca hay 35 cámaras instaladas de las cuales más de la mitad fueron provistas por el Municipio de Roca. Solo en lo que va de 2021, fueron colocadas 27 de las 35 cámaras, 20 del municipio y otras 7 de Provincia. “Todas funcionan y son visualizadas con personal que cumple horarios rotativos en el centro de monitoreo las 24 horas y siete días de la semana”, aseguró Rodríguez.

El servicio RN emergencias trabaja con 35 cámaras instaladas. Todas son visualizadas las 24 horas y los siete días de la semana” Guillermo Rodríguez, subsecretario de Seguridad Ciudadana RN

El funcionario adelantó a LA COMUNA que antes de que termine el año, la Provincia instalará nuevas cámaras, alrededor de cinco equipos más.

Estos equipos tipo domo, tienen una visión de 365 grados y cuentan con un zoom óptico de entre 150 y 180 metros de distancia. La instalación de cámaras desde que se creó el programa en 2015, se realizó de forma paulatina.

Sergio Davicino, supervisor general del servicio RN Emergencias, quien está a cargo del recurso humano y el monitoreo de cámaras, aseguró que la estos son elementos aceptados y aprobados en todos los estamentos sociales ya que hacen un aporte indiscutible ante una instrucción judicial. “Es una prueba muy firme. Nadie podría desconocer lo que una cámara muestra en cuanto a las imágenes”, aseguró.

Por otro lado, consultado sobre su rol en la prevención del delito, Davicino comentó que sirven para la prevención de hechos delictivos a diario, gracias al sistema de monitoreo permanente.

“Nuestros operadores de videovigilancia visualizan comportamientos en la vía pública y se despachan a la agencia de policía para individualizar a las personas y conocer sus antecedentes. Hay notorios casos de éxito donde los operadores a través de la lectura del lenguaje corporal, han dado con personas que han tenido órdenes de captura”, dijo a modo de ejemplo.

Que el vecino no se sienta solo en esta temática. Rio Negro Emergencias está las 24 horas al servicio de la comunidad” Sergio Davicino, supervisor general de RN Emergencias

Acceso al registro de video

El acceso a los registros fílmicos solo se otorga a la justicia cuando es requerido y no a los ciudadanos, según explicaron los funcionarios de Seguridad. “Dado que la información tiene cierta sensibilidad y tiene que tener un proceso judicial que la acompañe”, aseguró Rodríguez.

Es decir, el registro de una cámara de seguridad solo puede ser entregado a la justicia mediante una solicitud por orden judicial, que venga impulsada por una denuncia policial previa.

Datos 8.403 llamados al 911 se registraron en Roca en los últimos tres meses (julio, agosto y septiembre de 2021) 19% del total de los llamados fueron por pedidos de presencial policial y robos, en los últimos tres meses.