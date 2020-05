Y de buenas a primeras, resulta que un partido entre Schalke y Borussia Dortmund pasa a ser tema de conversación en el grupo de amigos. Este sábado continúa la temporada 2019/2020 de la Bundesliga, a la cual le quedan 9 fechas y donde hay cosas en disputa. Será la primera competencia de alto rendimiento con impacto mundial que regresa a la acción después del aislamiento por la pandemia.

El Munich está puntero y busca su octavo título consecutivo. Leverkusen está quinto con 47.

El capítulo 26 se disputará entre sábado, domingo y lunes y lo hará con 9 partidos que involucrarán a los 18 conjuntos de primera división. Hay presencia argentina en cuatro equipos: Santiago Ascacibar (Hertha Berlín), Exequiel Palacios y Lucas Alario (Leverkusen), Leo Balerdi (Dortmund) y David Abraham (Frankfurt).

La expectativa está puesta en la pelea por el campeonato, el ingreso a las copas continentales y la lucha por no descender.

En la parte alta de la tabla, Bayern Munich (55) aventaja a sus perseguidores Dortmund (51), Leipzig (50) y Monchendgladbach (49). El conjunto que dirige Hans-Dieter Flick fue de menor a mayor en la temporada y antes del parate también había ganado la ida de octavos de final de la Champions. Fue ante Chelsea, de visitante y por 3 a 0.

Los perseguidores mencionados verán acción mañana y el puntero lo hará el domingo, por lo que buscarán acercarse y esperar que el campeón de las últimas siete ligas tropiece en su visita a Unión Berlín, equipo de mitad de tabla.

No será una vuelta a la ‘‘normalidad’’, ya que habrá muchas reglas particulares que apuntan a la sanidad y a evitar posibles contagios de coronavirus.

Nueva reglamentación

-Todas las personas involucradas deber dar negativo en un test de coronavirus el día anterior.

-Los encargados de la higiene de cada uno de los clubes deberán entregar un documento a la Liga antes del partido.

-El club local deberá controlar que haya como máximo unas 300 personas en el estadio.

-Los jugadores no pueden hacer el precalentamiento juntos en la cancha, no pueden darse la mano, ni amontonarse, ni chocar las palmas de las manos ni abrazarse en los festejos.

-No se puede escupir.

-Los integrantes del banco de suplentes deberán mantener distancia y llevar mascarillas.

-El DT se la puede quitar para dar indicaciones, siempre y cuando respete la distancia de 1,50 metros con el resto.

-Se pueden hacer 5 cambios. De todas formas, los momentos permitidos para las modificaciones siguen siendo tres, además del entretiempo.

Opinión

Así como la Bundesliga está un escalón por debajo de las mejores ligas de mundo, el fútbol está lejos de ser algo esencial para la vida humana. Al mismo tiempo, a muchos de nosotros nos constituye. Jorge Valdano dijo que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Podría aplicarse esa frase a la Liga Alemana, que hoy domina la escena mundial por ser la primera relevante en el planeta en volver tras la pandemia, pero no por ser la mejor.

‘‘El tipo puede cambiar de todo, pero hay algo que no puede cambiar: de pasión’’, le dice Sandoval (Francella) Espósito (Darín) en ‘‘El Secreto de sus Ojos’’. Y el fútbol nos apasiona tanto a quienes lo sentimos algo especial por este deporte, que este sábado a las 10:30 muchos de nosotros nos vamos a preparar el mate como si ver un partido en vivo por televisión nos fuese a cambiar la vida. No mejorará en nada el día a día, pero nos ayudará a llevarlo en una forma más amable.