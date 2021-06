Los abogados de Neuquén piden que los judiciales vacunados vuelvan a trabajar

"En mayo, cada juez laboral dictó 4 sentencias. Ellos siguen cobrando su sueldo a fin de mes, y van a cobrar su aguinaldo. Pero el servicio de justicia está paralizado y no se cumple con la tutela judicial efectiva", denunció el presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Iñíguez.

Añadió que "hay medidas dispuestas por el Tribunal Superior de Justicia que atentan contra la tutela judicial efectiva. Por tercera semana consecutiva se prohíbe la atención al público. No niego la pandemia ni que Neuquén tiene el servicio de salud saturado, pero se ha hecho un gran esfuerzo de vacunación. Los que están vacunados en el Poder Judicial tienen que volver a trabajar, no puede ser que la salida sea volver a suspender".

En diálogo con Río Negro, el presidente del Colegio de la capital y de la provincia señaló que "la tutela judicial efectiva que debe brindar el Estado significa no sólo que haya dónde presentar una acción judicial, sino que se tramite con rapidez, eficacia, eficiencia, y que obtenga una sentencia fundada".

"No es un problema sólo de que el abogado no tenga ingresos. Hay aspectos de familia, laborales, indemnizaciones por accidentes de tránsito, personas que defienden su propiedad. Usted le puede estar provocando daño a un niño que cobra alimentos, que no tiene resuelta su adopción, a una empresa que no tiene terminada la inscripción del cambio de los socios en el Registro Público de Comercio, a una persona que vende un inmueble que quiere registrar, a una persona que va al banco, quiere un crédito y tiene que constituir una hipoteca, y así puedo contar un montón de situaciones de la vida real", agregó Iñíguez.

Dijo que "el Registro Público de Comercio está cerrado, el Registro de la Propiedad Inmueble está cerrado. Pero uno va al supermercado y está abierto, ¿la cajera no corre riesgo de contagiarse? ¿El señor que recolecta los residuos no tiene riesgo de contagio? La única actividad paralizada es la del Poder Judicial".

Señaló, como pedido concreto, "que vuelvan a trabajar los magistrados, funcionarios y empleados que tengan las dos dosis de la vacuna, los que ya hayan tenido covid, con protocolos, con todas las medidas de cuidado necesarias". Y le requirió a la ministra de Salud, Andrea Peve, que destine un cupo de vacunas exclusivamente para el Poder Judicial.

"Nos hacen enfrentar con el gremio, que tiene su propio reclamo por el aumento salarial. Nos parece bien, pero nosotros pedimos otra cosa", aclaró por último.

"Razonable y entendible"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, dijo por su parte que el planteo del Colegio de Abogados "es razonable y entendible, pero tiene que ser conjugado y entendido en un estándar de equilibrio con la cantidad de gente que puede ser convocada a trabajar de manera presencial".

Añadió que el gremio Sejun "sostiene una recomendación a todos los trabajadores judiciales de abstenerse a concurrir a los lugares de trabajo". Indicó que el Tribunal le pidió a la ministra Peve que incluya al Poder Judicial en los planes de vacunación, pero la estrategia de la provincia es hacerlo por grupos etáreos.

Busamia indicó que en el Poder Judicial hay aproximadamente "300 vacunados", entre magistrados, funcionarios y empleados.