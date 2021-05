Los audios del femicidio de Agostina: «no voy a comerme 20 años por lo que vos quieras hacer»

Entre el 21 de abril y el 14 de mayo, el intercambio de llamadas, mensajes de texto y audios fue intenso entre Juan Carlos Monsalve (48) y Gustavo Alejandro Chianese (56). De manera escalofriante, hablaron de la planificación del femicidio de Agostina Gisfman (22), la joven de Cipolletti cuyo cuerpo carbonizado apareció cerca del autódromo de Centenario el 15 de mayo pasado.

En la audiencia de formulación de cargos realizada el martes la fiscal de Homicidios, Eugenia Titanti, reprodujo algunos audios que Chianese, sindicado como partícipe necesario, le envió a Monsalve, presunto autor material.

Con pasmosa tranquilidad, Chianese, empleado de una gomería a la que concurría Monsalve en sus tiempos de taxista, le habla sobre sus avances en la búsqueda de Agostina, de la intervención de más personas, del momento oportuno para abordarla.

Chianese está detenido con prisión preventiva como partícipe necesario.

Chianese había sido el nexo de una cita sexual en la que, a mediados de abril, Agostina conoció a Monsalve. La joven le envió fotos del encuentro por whatsapp, de esa manera la esposa de Monsalve se enteró y hubo una crisis matrimonial.

A partir de entonces, Monsalve le pidió a Chianese que encontrara a Agostina para matarla. Esa es la teoría del caso de la fiscalía. Los audios son parte del respaldo.

El 10 de mayo a las 22.20, cuatro días antes del femicidio, Chianese le envió este audio a Monsalve:

El gomero le informa al ex taxista: "Estuve tirando unas líneas a ver cómo puedo encontrar a esta persona... como te dije anoche, esto lleva un tiempo, un proceso... Tengo que estar muy seguro, no voy a perder mi libertad, comerme 15 o 20 años por dos pesos con 50, por lo que vos quieras hacer...".

Y el 14 de mayo, día del femicidio, le envió otro audio:

"Te tengo buenas noticias, la encontramos a la persona... ya sabemos dónde está parando... lo único que hay que esperar, hacerle la guardia para encontrarla a ver cuándo sale, buscar el momento justo... El tema está si lo vas a hacer vos el trabajo o lo termino haciendo yo con las personas que me están dando una mano, pero ya está localizada Carlitos, falta encontrar el momento, como decimos nosotros, encontrarla en el baño sin papel higiénico, para que no queden rastros, no quede nada. Quiero que me des el OK si lo vas a hacer vos o lo hacemos nosotros".

Ese audio se lo mandó Chianese a Monsalve a las 17.39.

A las 19.10, por indicación de Chianese que le prometió una cita, Agostina llegó a la rotonda de la ruta 151 y Circunvalación (la que lleva al Tercer Puente) de Cipolletti.

Allí la esperaba Monsalve con sus cómplices para asesinarla.