Los capitanes marcan el rumbo en el Torneo Federal

El largo receso de verano del Torneo Federal de básquet le permite a los conjuntos regionales que forman parte de la División Patagónica hacer un análisis de los aspectos positivos y negativos de cada uno con respecto a lo que vivieron.

A doce días para el regreso a la acción, los capitanes de los siete equipos de la zona se tomaron un descanso de la pretemporada y hablaron con Río Negro. Cada uno hizo su propio balance de lo que dejó la primera parte del certamen y contaron cuales son sus expectativas para lo que viene.

La gran mayoría hizo hincapié en que deben mejorar en el aspecto defensivo y también que deben estar más finos al momento de cerrar los partidos.

En cuanto a las novedades de los planteles, Pérfora tuvo un verano agitado con las partidas de Mauro Natta y Guillermo Saavedra. Por ahora, el alero Nehuén Berón es el único refuerzo del Verde.

Otro de los equipos que sufrió modificaciones en su plantel fue Cinco Saltos. Tras la partida de Bautista Mársico llegó Agustín Llanán para ser el base Tricolor.

En Independiente, en tanto, el histórico Luciano Alonso se sumó al cuerpo técnico como ayudante de Marcelo Remolina.

A cada capitán se le hicieron la siguientes preguntas:

1- ¿Cómo viste al equipo en la primera parte del torneo?

2- ¿Qué deben mejorar para la segunda parte?

3- ¿Cuáles son las expectativas para lo que viene?

Lucas Bianco (Sol de Mayo): "Queremos llegar de la mejor forma a los playoffs”

1- El equipo estuvo muy bien. Fuimos maduros para cerrar los partidos, tuvimos química de grupo y buenos pasajes de juego. Creo que hicimos las cosas bastante bien y tomamos un poco de distancia de algunos equipos de la zona.

2- Todavía debemos mejorar en la parte defensiva, que es un tema a resolver y si lo logramos nos vamos a potenciar como equipo de cara a la segunda parte del certamen.

3- La expectativa es la de hacer un buen papel y terminar en la mejor posición posible en el grupo, que es muy parejo y difícil. Queremos llegar de la mejor forma a los playoffs y vamos a tratar de dejar a Sol de Mayo en lo más alto del torneo. Venimos bien perfilados pero es una incertidumbre lo que puede pasar después. Tenemos un equipo bien balanceado en experiencia y juventud, y esperamos hacer un papel digno para el club.

El interno confía en mantener el buen nivel que mostraron.

Carlos Sepúlveda (Pacífico): "Fuimos de menor a mayor"

1- Si bien arrancamos un poco incompletos en el plantel, una vez que nos ensamblamos como equipo empezamos a mostrar nuestro estilo de juego y logramos plasmarlo en casi todos los partidos. Fuimos de menor a mayor.

2- Lo primero que se me viene a la cabeza es el rebote defensivo. Estamos flojos en la lucha rebotera, perdemos esa estadística y para nuestro juego es fundamental porque muchos equipos que no tienen tanta conexión en ataque aprovechan eso y lo pagamos caro. También sufrimos baches ofensivos en varios encuentros que hicieron que los partidos sean muy parejos cuando los podríamos haber cerrado antes.

3- Las expectativas son las mejores. Tenemos un grupo de trabajo muy agradable y todos nos sentimos cómodos, cada uno encontró su rol y esperamos mantener lo bueno que hicimos. En lo personal es terminar la temporada, después de lo que pasó el año pasado cada partido es una revancha.

Charly se mostró conforme por lo que hizo el Decano.

Ignacio Claris (Pérfora): "Queremos dejar a Pérfora lo más alto posible”

1- Al equipo lo vi bien. Con altibajos, con momentos buenos y malos, como todo equipo en formación. Nuestros últimos tres juegos no fueron buenos y todavía tenemos muchas cosas por mejorar.

2- Tenemos que ser mas consistentes cuando estamos haciendo daño en ciertos momentos del juego. Vamos a buscar ser mas regulares, tenemos 3 semanas para seguir trabajando duro y mejorando para el primer juego de este año.

3- Todos los años se habla de pelear los primeros puestos y éste no es la excepción. Es un torneo muy duro, de partidos muy cerrados y donde cualquier equipo puede ganarle a otro. Vamos a seguir trabajando de la misma manera para dejar a Pérfora lo mas alto posible.

“Ser más regulares”, lo que quiere Nacho para el Verde.

Lucas Romera (Cipolletti): "Debemos mejorar en defensa”

1- Al equipo lo vi bien, fuimos competitivos y estuvimos con muchas ganas. Como todo grupo nuevo tuvimos que adaptarnos. Creo que hemos cumplido. En todos los partidos tuvimos cierres apretados y estamos conformes.

2- Hay muchas cosas por mejorar, creo que somos un equipo que hace muchos puntos pero a la vez nos convierten bastante. Tenemos que mejorar la defensa para estar más tranquilos en ataque, los goles siempre van a venir porque tenemos buen material para anotar en el aro contrario.

3- La idea es seguir por este camino, no fallar de local y buscaremos empezar a robar partidos de visitante. Arrancamos con 3 partidos de local que son muy duros pero estamos trabajando bien en la pretemporada. Además tenemos que seguir adaptándonos como equipo para hacernos mas fuertes como grupo.

El base (10) es el líder del Albinegro.

Franco Velázquez (Centenario): "Debemos hacernos más fuertes de local”

Para Franco la defensa es la clave.

1- En esta primera parte del torneo vi al equipo bastante bien. Sólido en defensa pero quizás fuimos irregulares en ataque. Desde que arrancó el certamen sabíamos que esto iba a ser así; que si queríamos ganar partidos teníamos que defender y creo que lo hicimos bastante bien.

2- En los últimos partidos fallamos defensivamente y tenemos que volver a las bases para tener actuaciones como las que tuvimos cuando arrancamos. También debemos mejorar mucho nuestro porcentajes de lanzamiento.

3- Las expectativas que tenemos es mantener la buena campaña que estamos haciendo y ver si podemos hacernos un poco más fuertes de local. Si logramos mantener la base de lo que estábamos haciendo en los primeros encuentros vamos a ser más regulares en ataque.

Adolfo García Barros (Cinco Saltos): "Esperamos posicionarnos en el lote de arriba”

1- Fuimos de menor a mayor, no tuvimos un buen inicio pero sobre el final metimos un par de triunfos importantes y nos demostramos que le podemos dar batalla a cualquiera. Me hubiera gustado llevarnos algún triunfo más pero por pequeños errores no pudimos cerrarlos. Estoy contento por el proceso que hizo el equipo y como cada uno encontró su rol.

2- Es fundamental que podamos acoplar bien a Agustín Llanán, será clave que se enganche con rápido con nuestro estilo de juego. También tenemos que hacer hincapié en la defensa y en los errores que nos hicieron perder juegos en los que íbamos adelante pero no supimos cerrar.

3- Las expectativas son las mejores, terminamos bien el año y la idea es seguir por esa línea. Esperamos posicionarnos en el lote de arriba y meternos en los playoffs. Vamos mentalizados en eso y creo que podemos hacerlo, Las primeras cinco fechas van a ser muy importantes.

Fito confía en que Cinco Saltos escale posiciones.

Juan Levrino (Independiente): "Fuimos un equipo irregular”

1- Terminamos con sensaciones encontradas. Arrancamos bien, pudimos plasmar nuestro estilo de juego en los primeros partidos pero después nos volvimos irregulares. No pudimos resolver situaciones especificas, fallamos en los cierres y se nos escaparon muchos triunfos. Fuimos un equipo irregular, por suerte estamos a mitad de torneo y quedan muchos encuentros para revertir la situación.

“Tenemos que aprender de los errores”, aseguró Levrino.

2- Indudablemente la defensa. Nos anotan muchos puntos incluso cuando ganamos. Es un punto clave a mejorar porque te da tranquilidad cuando no estás fino en ataque.

3- La expectativa es salir de las últimas posiciones. Somos positivos, no debemos preocuparnos por mirar la tabla sino que tenemos que ocuparnos. Hay que saber donde estamos parados y trabajar mucho para buscar la regularidad que nos faltó en la primera mitad. Tenemos que aprender de los errores que tuvimos. Todavía hay tiempo para recuperarnos.