Empleo privado: Río Negro sumó más de 3.000 nuevos puestos de trabajo desde 2023

En un escenario nacional complejo para el mercado laboral, Río Negro logró consolidarse como una de las jurisdicciones de mayor generación de empleo privado registrado en la Argentina. Entre finales de 2023 y abril de 2026, la provincia sumó un total de 3.092 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento neto del 2,8% en su plantilla de asalariados.

Los datos oficiales se desprenden de un minucioso informe de la consultora Politikon Chaco, especializada en el análisis del desempeño de las economías regionales del país. El relevamiento enciende luces de alerta sobre la severa crisis laboral que atraviesa el resto del territorio: mientras el promedio nacional de empleo privado retrocedió un 3,7% y otras 22 provincias registraron caídas, Río Negro y Neuquén fueron las únicas en todo el país que arrojó saldos positivos.

Weretilneck: «No confundimos un buen indicador con una meta cumplida»

Para el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, estos resultados estadísticos son la consecuencia de una política sostenida de apoyo a la inversión privada y de fomento a la producción local. «Cuando hay un rumbo claro, previsibilidad y decisión, los resultados llegan. Eso demuestra que elegimos el camino correcto», evaluó el mandatario provincial a través de un comunicado oficial.

A pesar del balance favorable, el titular del Ejecutivo rionegrino evitó el triunfalismo y remarcó la importancia de trabajar para que la mejora en las planillas oficiales impacte directamente en la economía cotidiana de las familias.

El gobernador enfatizó que la meta final de la gestión no se agota en la obtención de un registro estadístico favorable, sino en el derrame real de esos recursos en el consumo de la Patagonia.

«No confundimos un buen indicador con una meta cumplida. Todavía falta para que este crecimiento se refleje plenamente en el bolsillo de cada familia. Por eso seguimos trabajando para generar más inversión, mejores salarios y más oportunidades», reconoció Weretilneck.