Detectaron encomiendas con marihuana en Bariloche: un allanamiento terminó con droga, dólares y un detenido

El allanamiento permitió incautar droga, dinero en efectivo y otros elementos incorporados a la investigación judicial.

La Policía Federal Argentina desarticuló un presunto punto de recepción y acopio de estupefacientes en San Carlos de Bariloche y detuvo a un hombre en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Drogas. Durante el procedimiento se secuestraron más de un kilo y medio de cogollos de marihuana, semillas de cannabis, teléfonos celulares y 9.200 dólares en efectivo.

El operativo fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal San Carlos de Bariloche, por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de esa ciudad y con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada.

La investigación comenzó con dos encomiendas

La causa se inició durante controles preventivos sobre envíos postales realizados en una empresa de correo. En ese contexto, un can detector de narcóticos de la fuerza marcó dos encomiendas que despertaron sospechas.

Con autorización judicial, los investigadores abrieron los paquetes y encontraron varios envoltorios con cogollos de marihuana. A partir de ese hallazgo lograron identificar al destinatario de las encomiendas y establecer el domicilio donde presuntamente se realizaban las maniobras investigadas.

Con esa información, los efectivos profundizaron las tareas de inteligencia y reunieron los elementos necesarios para solicitar un allanamiento.

Qué secuestró la Policía Federal

Durante el procedimiento en la vivienda señalada, los uniformados incautaron más de un kilo y medio de cogollos de marihuana, semillas de distintas genéticas de cannabis —entre ellas cepas del tipo «Jamaicana»—, tres teléfonos celulares y 9.200 dólares estadounidenses en efectivo.

Además, se secuestraron otros elementos considerados de interés para la investigación judicial.

En el lugar también fue detenido el principal investigado, quien quedó a disposición de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley de Drogas.

La causa sigue en la Justicia Federal

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá avanzar con las medidas de prueba para determinar el alcance de las maniobras detectadas y la eventual responsabilidad del detenido.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento permitió desarticular un punto que presuntamente era utilizado para la recepción y acopio de estupefacientes que llegaban a Bariloche mediante envíos postales.