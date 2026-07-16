Seguirá detenido el profesor de fútbol de Neuquén acusado de abuso sexual y grooming

La causa continuará bajo investigación mientras se completan las medidas de prueba pendientes, entre ellas entrevistas en cámara Gesell.

La Justicia de Neuquén prorrogó la prisión preventiva de un profesor de fútbol investigado por presuntos delitos contra la integridad sexual de adolescentes que entrenaban bajo su supervisión en un club barrial. La medida cautelar fue extendida hasta el próximo 19 de agosto.

La decisión fue adoptada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo, a pedido del asistente letrado Faustino Zabala. La resolución fue dictada en forma digital y contó con el acuerdo de todas las partes intervinientes.

También extendieron la investigación

Como parte del acuerdo, el magistrado prorrogó el plazo de la investigación hasta el 19 de noviembre.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que aún restan medidas probatorias por realizar, entre ellas la recepción de testimonios mediante cámara Gesell.

Los delitos investigados

El hombre fue acusado el 19 de marzo de 2026 y la formulación de cargos fue ampliada el 30 de marzo.

La investigación del Ministerio Público Fiscal comprende presuntos delitos de abuso sexual, grooming, promoción de la prostitución, corrupción de menores, exhibiciones obscenas y hechos vinculados con material de abuso sexual infantil.