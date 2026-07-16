Imputaron al joven detenido con dos armas de fuego cargadas en los festejos en Cipolletti

La Justicia de Cipolletti formuló cargos contra un hombre de 24 años acusado de portar dos armas de fuego listas para ser utilizadas durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. Tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza de Garantías María Agustina Bagniole rechazó el pedido de prisión preventiva y dispuso que permanezca en libertad bajo monitoreo electrónico durante tres meses.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta acudieron a un llamado por disturbios en la zona de Roca al 550. En ese contexto interceptaron al sospechoso y, durante el procedimiento, descubrieron que llevaba dos pistolas ocultas en una riñonera.

Las armas secuestradas

Durante la audiencia, la fiscal Eugenia Vallejos precisó que el imputado portaba una pistola calibre 9 milímetros «con número de serie suprimido, con un almacén cargador removible y catorce cartuchos metálicos compatibles del mismo calibre».

Agregó que «la otra es de puño, tipo semiautomática, simple y doble acción, también sin número de serie, ya que está borrada, con un almacén cargador removible y ocho cartuchos».

Como sustento de la acusación, la fiscalía incorporó el acta del procedimiento policial, la detención, el secuestro de las armas y la pericia realizada por el Gabinete de Criminalística, que confirmó que ambas estaban aptas para el disparo.

La fiscalía pidió prisión preventiva

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado permaneciera detenido al sostener que durante el procedimiento «hubo un intento de impedir el correcto procedimiento policial» y que además proporcionó datos falsos sobre su identidad.

También argumentó que se trata de «un hecho con una calificación legal grave».

La defensora pública Alfonsina Stular se opuso a ese planteo. Sostuvo que era la primera vez que su asistido era sometido a un proceso penal, que posee arraigo y trabajo estable, y pidió que recuperara la libertad bajo control mediante una tobillera electrónica.

Además, remarcó que el imputado no registra antecedentes penales y que las armas ya fueron secuestradas.

Finalmente, la jueza tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la fiscalía y ordenó que el acusado permanezca en libertad con un dispositivo GPS y monitoreo mediante tobillera electrónica. También deberá presentarse semanalmente en la Fiscalía durante tres meses. La magistrada advirtió que, en caso de incumplir cualquiera de las medidas impuestas, la fiscalía podrá solicitar una cautelar más gravosa.