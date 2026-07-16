Entradera en Fernández Oro: lo detuvieron a un con dinero, un arma y objetos robados tras una fuga

Una rápida intervención de la Policía de Río Negro permitió detener a uno de los presuntos autores de una entradera ocurrida en Fernández Oro y recuperar gran parte de los elementos sustraídos. El operativo se inició tras un llamado al 911 RN Emergencias realizado por un familiar de las víctimas, que observó el robo a través de las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la vivienda.

El sospechoso fue capturado cuando intentaba escapar con dinero, objetos de valor y un arma de fuego. En tanto, un segundo involucrado logró huir y continúa siendo intensamente buscado.

Las cámaras permitieron alertar al 911

El hecho comenzó cuando una familiar de las víctimas advirtió, mediante las cámaras de seguridad de la vivienda, que dos hombres habían ingresado por la fuerza al inmueble.

De inmediato dio aviso al 911 RN Emergencias, lo que activó el protocolo de intervención. A los pocos minutos, efectivos de la comisaría 26 llegaron al domicilio y sorprendieron a los sospechosos cuando escapaban por el patio trasero en dirección a las vías del ferrocarril y la Ruta Provincial 65.

A partir de allí se inició una persecución que culminó con la detención de uno de los hombres, un cipoleño de 39 años domiciliado en el barrio La Paz. El otro logró escapar aprovechando la oscuridad, mientras otros móviles realizaron recorridas preventivas para intentar localizarlo.

El botín recuperado

Durante el procedimiento, y con la presencia de testigos, los efectivos inspeccionaron la mochila que llevaba el detenido.

En su interior encontraron un revólver calibre 22, importantes sumas de dinero en efectivo distribuidas en varios fajos, un teléfono celular, cinco anillos, un reloj, una Biblia y un pasamontañas.

Todos esos elementos fueron secuestrados por disposición de la Justicia y quedaron incorporados a la investigación.

Las víctimas fueron reducidas y atadas

Tras el operativo, las víctimas, entre ellas una mujer de 80 años, recibieron asistencia médica.

Luego relataron a los investigadores que los delincuentes irrumpieron por la fuerza en la vivienda, los redujeron y los ataron de pies y manos antes de recorrer los distintos ambientes en busca de dinero y objetos de valor.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas reconocieron como propios los elementos recuperados durante el procedimiento policial.

Mientras avanza la causa judicial, la Policía continúa con las tareas para localizar al segundo sospechoso que logró escapar durante la persecución.