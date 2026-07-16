Quién era el hombre hallado muerto dentro de una camioneta en San Martín de los Andes: la autopsia reveló un dato clave

San Martín de los Andes quedó marcada por un impactante hallazgo. El miércoles, mientras se esperaba con ansias el partido de la Selección argentina en la semifinal del Mundial 2026, un hombre fue encontrado muerto dentro de una camioneta que llevaba varios días estacionada frente a un supermercado.

En las últimas horas, fuentes oficiales revelaron a Diario RÍO NEGRO los resultados de la autopsia y también confirmaron su identidad.

Quién era el hombre que apareció muerto y qué reveló la autopsia

De acuerdo a la información que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el hombre encontrado muerto se llamaba Gustavo Fuentes y tenía, aproximadamente, 67 años.

En tanto, el informe preliminar de la autopsia confirmó que murió por causas naturales y reiteraron que en el sitio no había signos de criminalidad. El estudio realizado por el Cuerpo Médico Forense determinó también que el fallecimiento se produjo al menos 36 horas antes de que fuera encontrado.

Es necesario resaltar que con la persona solo se encontraba su mascota y por ello solo se advirtió la situación cuando una persona denunció un olor fuerte proveniente de la camioneta estacionada. Sobre el perro, medios locales indicaron que fue puesto a resguardo por la Municipalidad.