Cinco propuestas, cuatro ideas para que los niños de Neuquén y Río Negro disfruten del teatro

Antes de comenzar la ultima semana de vacaciones de invierno, todavía se pueden disfrutar de un variado programa de obras de teatro para disfrutar en familia. Esta vez la Caja Mágica de Cipolletti será la encargada de recibir a los chicos con cinco espectáculos van desde la comedia, la magia, la música y el unipersonal.

Para todas las funciones, las entradas se pueden reservar comunicándose al 2996911723. También se pueden adquirir en la boletaría del teatro, ubicado en calle Mariano Moreno 354, de la ciudad Cipolletti, de lunes a viernes de 17 a 21 horas o través de lcmticket.com.

Si querés arrancar bien arriba, hoy a partir de las 17 ya podes armar plan presenciar la obra «Mundo Kpop: Cazadoras de demonios«. Estas chicas tan disparatadas enfrentarán a los temidos Saya Boys, en una batalla musical a pura energía. Pero en un momento describirán que el verdadero poder está en universe no en competir. Esta pieza se presenta por primera en Cipolletti y promete un show sin fisuras.

Mañana, la cita será con una de las bandas de música infantil de la región. A las 16.30 se presentarán Los Musis de Prófica con su amplio repertorio que no solo propone canciones sino también humor y una invitación a que los niños y las niñas bien sean parte del show.

El sábado los peques se quedan en casa y salen los jóvenes y adultos. A partir de las 21.30 se presentará «Curuza a flor de piel, el unipersonal humorístico escrito y protagonizado por Marina Castillo. La obra cuenta la historia de María, una mujer que atraviesa la ida con la piel brotada. A través de esta afección física, explora con mucho humor el significado de las marcas y los síntomas que se heredan del linaje femenino de una familia. En este caso las entradas se pueden adquirir por Ticketera o en La Revuelta.

El sábado 25 regresa la cartelera infantil con una función de «Enredados en el bosque», a patir de las 17. Desfilarán princesas, héroes y villanos a lo largo de una historia original llena de magia, aventuras y canciones. E simperdible con la puesta en escena y lo bien narrada que está contada. Para consultas se pueden comunicar al 2995809660.

El domingo se completa la grilla con «Moana, una aventura en la isla». La función comenzará a las 17. Una experiencia para toda la familia que conjuga música, baile y una gran aventura. Hay historias que se disfrutan mucho más en vivo.