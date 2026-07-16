Neuquén, una de las tres provincias que creó empleo en el último año: cuántos trabajadores incorporó

La provincia de Neuquén volvió a liderar la creación de empleo privado a nivel nacional durante abril pasado y fue una de las tres jurisdicciones que incorporó trabajadores en comparación con el mismo mes del año pasado.

Los datos corresponden a la secretaría de Trabajo de la Nación, que mensualmente elabora informes sobre la evolución del empleo en el país.

El último estudio disponible, realizado en abril, describió un panorama de caídas generalizadas, a excepción de las provincias atravesadas por dinámicas económicas relaciones con actividades puntuales, como la hidrocarburífera y la minera.

La población con trabajo registrado en el país alcanzó en abril de este año a 12.765.000 de personas, una caída en términos interanuales del 0,7%. A nivel mensual, el dato también quedó por debajo de marzo último, con una disminución del 0,2% (28.000 trabajadores menos).

Neuquén, primera en la comparativa mensual y anual

En el mapa nacional, los distritos que anotaron indicadores positivos en la medición interanual fueron tres, entre ellas dos de la Patagonia: Neuquén (+3,7%), Río Negro (+2,7%) y San Juan (+1,6%).

De esta forma, Neuquén pasó de tener de 148.500 empleos privados registrados en el cuarto mes del 2025 a 154.000 en abril de este año, el último dato disponible.

La provincia que concentra el desarrollo de Vaca Muerta también se ubicó en primer lugar respecto a marzo de este año, gracias a un incremento del 0,6% en el nivel de empleo.

Le siguieron Tucumán (+0,5%), La Rioja (+0,2%) y San Juan (+0,2%), además de San Luis, Santiago del Estero, Formosa y La Pampa, que arrojaron una pequeña suba de 0,1%.

El desempeño neuquino fue destacado por el gobernador Rolando Figueroa, quien citando los números de la secretaría de Trabajo y de una consultora aseguró que Neuquén «sigue encabezando la creación del empleo privado en el país«.

«Somos la provincia que más empleo genera en la Argentina«, sostuvo en una publicación de redes sociales en la que también afirmó que «este resultado no es casualidad», sino «consecuencia de una gestión que impulsa inversión, desarrolla infraestructura, acompaña al sector privado y transforma el crecimiento económico en más oportunidades para las familias neuquinas».

El empleo de Neuquén en aumento: dónde puede estar la explicación

Si bien la tendencia sector por sector no fue precisada, es posible presumir que parte del resultado se explica por la expansión de la industria del petróleo y el gas, impulsada por la producción no convencional.

En un informe realizado por este medio en marzo pasado, con datos de noviembre de 2025, se podía apreciar que el rubro de «explotación de minas y canteras», en el que está contenida la industria energética, era el que más trabajadores registrados tenía, por detrás del Estado.

Este sector había pasado de tener 23.000 trabajadores en noviembre de 2023 a más de 28.000 dos años después, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).