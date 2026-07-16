Máxima Zorreguieta: claves de un estilo que combina alta costura y diseño argentino

La moda en las casas reales de Europa dejó de ser un mero protocolo de etiqueta, para transformarse en una potente herramienta de comunicación y diplomacia no verbal. En este escenario global, la reina Máxima Zorreguieta destaca como una de las figuras más influyentes y audaces de la realeza contemporánea.

La identidad estética de Máxima Zorreguieta, ampliamente registrada por publicaciones especializadas de prestigio como Revista Caras y Diario La Nación, se sostiene sobre una equilibrada convivencia entre las normas de la corona y una impronta personal expresiva.

A través de sus apariciones públicas oficiales y giras internacionales, la monarca de origen argentino demuestra que la sofisticación no requiere de la sobriedad absoluta, sino de un manejo inteligente de las siluetas, las paletas cromáticas y los accesorios de autor.

Benito Fernández y la Alta Costura en el armario de Máxima Zorreguieta

Uno de los pilares más analizados por los expertos de moda en el vestuario de Máxima Zorreguieta es su capacidad para equilibrar la etiqueta real, con el apoyo a la industria de su país natal.

Los looks que definen el estilo de Máxima Zorreguieta.-

La monarca suele alternar piezas exclusivas de la Alta Costura europea, provenientes de firmas de renombre como la belga Natan o la holandesa Jan Taminiau, con creaciones de diseñadores argentinos de gran trayectoria, entre los que destaca Benito Fernández.

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Esta decisión no solo funciona como un gesto de diplomacia cultural durante sus compromisos oficiales, sino que introduce texturas frescas, tramas textiles singulares y una perspectiva de diseño latinoamericano dentro de los estrictos círculos de la realeza europea.

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De los colores vibrantes al estilo bohemio de Máxima Zorreguieta: los sellos distintivos de la corona

La versatilidad estilística de Máxima Zorreguieta se manifiesta en su dominio de distintas corrientes estéticas, que desafían el minimalismo tradicional de las monarquías.

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Su sello indiscutido es el uso de colores vibrantes mediante la técnica del color blocking, combinando tonos de gran impacto visual —como rosa y marrón, amarillos o rojos intensos— en conjuntos impecablemente estructurados.

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Asimismo, la reina consorte de los Países Bajos es una gran impulsora del estilo bohemio o boho chic, luciendo vestidos largos y fluidos con estampados florales o lino ligero en sus apariciones informales.

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Para los eventos de gala, suele inclinarse por el glamour de inspiración vintage y art déco con flecos y brillos, completando siempre sus outfits con accesorios protagónicos como maxijoyas, sombreros de ala ancha y turbantes que enmarcan su rostro con distinción.