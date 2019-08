Las franjas amarillas dividen autos de colectivos. Aún no están habilitadas.

La demarcación de los carriles preferenciales en el microcentro de Neuquén es la última etapa del reordenamiento de la circulación para el transporte público en Neuquén, que hace casi 2 años comenzó con la construcción del Metrobús en la avenida Del Trabajador desde la Ruta 7 hasta el extremo oeste de la ciudad.



Tanto el Metrobús como los carriles preferenciales son las vías exclusivas para el transporte público de pasajeros de la ciudad.



“No vamos a ver la demaración definitiva hasta octubre, recién estamos iniciando con la obra”, dijo el secretario de Obras Públicas del municipio, Guillermo Castejón.



Mientras en la avenida delTrabajador el Metrobús va por el centro de la calzada y el paso de las unidades está claramente delimitado por cordones cuneta amarillos; en el microcentro los carriles preferenciales se sitúan a la derecha del conductor, pegados al cordón cuneta.



No hay una separación física entre las vías que son sólo para los colectivos, sí una doble linea de color amarillo que en esta semana comenzó a ser demarcada en Alderete, desde avenida Argentina hasta Tucumán, y sobre Sarmiento, en el barrio Bouquet Roldán.



Los carriles preferenciales irán por Belgrano desde Colón hasta la avenida Argentina; continuará por Alderete hasta Tucumán. Desde allí hacia el sur hasta Mitre y Sarmiento.



Los vehículos particulares no podrán circular por esos espacios ni estacionar ni deternerse para descenso de personas. La invasión de cualquier auto, taxi o remisse hacia los carriles exclusivos se penalizará con fuertes multas. Las sanciones serán elevadas también si se encuentran vehículos estacionados en ese carril derecho.



El objetivo es que los colectivos circulen sólo por las sendas preferenciales y así se reduzca el tiempo de llegada desde y hacia el centro.

Según las autoridades, sólo la implementación de la primera parte del Metrobús desde Novella hasta Colllón Cura en la zona oeste, redujo en unos 10 minutos el tiempo de llegada de los pasajeros al centro.



La especulación es que con el funcionamiento conjunto del Metrobús y los carriles preferenciales en el microcentro neuquino, el viaje en colectivo será el ideal para llegar con rapidez al centro.



Además se implementarán nuevas frecuencias que reducirían el uso del auto particular para ir al trabajo, hacer trámites bancarios o compras en los comercios capitalinos.



Según las autoridades, el Metrobús está listo. Sólo que no se habilita por completo -en total son 6,2 kilómetros desde el oeste de Neuquén hasta la Ruta 7- porque falta la terminación de obra que se comprometió Nación, con casetas nuevas, iluminación, parquización y señalización.



La inauguración del Metrobús que se anunció primero para diciembre de 2018 se suspendió hasta junio de este año y más tarde se prometió para agosto. En la actualidad están hablando de octubre o diciembre, según las últimas estimaciones del secretario de Obras, Guillemo Castejón. “Hay que ir incorporando de a poco la obra”; explicó .



Mientras tantos en algunos sectores están colocando semáforos, delimitando carriles y reacomodando rotondas.

Buscamos que los vecinos se vayan acostumbrando a ver esta demarcación y que nos vayamos familiarizando con el nuevo diseño". Mariel Bruno es subsecretaria de Obras Públicas del municipio.

No se podrá doblar a la derecha, pero sí a la izquierda

“Es imposible abordar toda la obra con sus variantes. Es un proceso de adaptación”, justificó el secretario de Obras Públicas, GuillermoCastejón al ser consultado por las demoras en la puesta en marcha de los carriles preferenciales y su funcionalidad completa con el Metrobús.

La demarcación comenzó en algunos sectores con las áreas de cruce peatonal (cebras) y en otros tramos de los carriles preferenciales se inició con la doble pintura amarilla que ordenará el tránsito que dividirá el paso de los colectivos del resto de la circulación.

“Cuando esté lista la demarcación se comenzará con la educación vial del no giro a la derecha y la no invasión del carril derecho, que será exclusivo del transporte público”, se indicó desde Movilidad urbana.

Quienes transiten por Belgrano, no podrán ingresar a la avenida Argentina, por ejemplo.

Para esa circulación, deberán buscar alternativas para acceder en forma indirecta.

Cuando se anunció la puesta en marcha del sistema del Metrobús con los carriles preferenciales, se indicó que sería en enero pasado -cuando hay menor tránsito vehicular- para que los conductores se familiaricen con la nueva forma de conducción en la zona bancaria, administrativa y comercial de la ciudad capital.

Según Castejón, la demora se debió en parte a las lluvias que obstaculizaron tareas y en parte a que se buscó “no alterar la zona comercial en tiempo de vacaciones” poniendo el microcentro en obra.

En enero se avanzó con la repavimentación y adecuación de Sarmiento, Mitre y Alderete, que serán las troncales del colectivo, además de la erradicación de badenes.

La remodelación de esas arterias para la puesta en marcha de los carriles preferenciales fue licitada por 29.8 millones de pesos, adjudicada a ARCO SRL en una compulsa privada.

En números 60% de la circulación desde y hacia el oeste se constató por avenida del Trabajador y por esa razón se eligió hacer el Metrobús allí. 68,3 millones fue el monto de la adjudicación en enero de la demarcación de carriles preferenciales más cartelería, a la UTE OMEGA ABI.

La complementación con el Metrobús

“Lo que queda del Metrobús es la señalización horizontal, que se está haciendo, y se están perfilando los taludes de los canteros”, se explicó desde Obras Públicas de la municipalidad.

Consultados porqué en varios tramos el Metrobús aún aparenta estar en obra, con máquinas y escombros en los carriles como el sector cercano a la toma Pacífica -varias cuadras antes de la rotonda Gregorio Alvarez- la subsecretaria de Obras, Mariel Bruno especificó que “no se trata del Metrobús, sino de la obra en calle 5 y Cipolletti”.

Especificó que en el sector denominado Pacífica, se hizo la conexión a la red de agua y luego no se podía conectar porque el EPAS planteó que “no habíamos pedido una conexión a tiempo; pero ya se conectó la zona de obra. No es el Metrobús, es el lateral de la obra”, recalcó.

Reafirmó que la mega obra de 550 millones de pesos -aun no se informó la última redeterminación total de inversión- está finalizada y que sólo restaban adicionales planteados por Nación tras las críticas surgidas cuando se llevó a cabo la habilitación del primer tramo, entre Novella y Collón Curá.

“Se incorporaron semáforos y se prevén adecuación de calzadas”, se insistió.

En total, el Metrobús tiene una extensión de más de 6 kilómetros por el que transitará el 60% de los pasajeros que usan los colectivos para llegar hasta el centro. Los carriles preferenciales son las arterias que conectarán a través de Mitre, Sarmiento, Belgrano y Alderete, en el microcentro con el recorrido troncal de los colectivos.

Desde Transporte se indicó que los cuatro ramales que actualmente utilizan el Metrobus redujeron en más de la mitad la fluidez de sus recorridos.

Cuando esté habilitado en su totalidad, serán 12 las líneas que irán desde el oeste hasta la rotonda de Ruta 7 para acceder al centro o para salir de el hacia el oeste.En el microcentro, los carriles exclusivos permitirán la conexión con el Parque Central, desde donde se redirigen todos los destinos, el regreso hacia el Oeste o inclusive el trasbordo con los interurbanos a Centenario, Senillosa yCipolletti.