Elecciones en Colombia: se elige este domingo el sucesor del presidente Gustavo Petro, cuáles son los escenarios posibles

Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados este domingo para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, quien no puede aspirar a la reelección. En la jornada que se extenderá hasta las 16 (hora local) también se elegirá al vicepresidente.

El oficialismo encara el tramo final de su gestión de gobierno con una aprobación que está por encima del 50 por ciento, según diferentes mediciones realizadas en los últimos meses. Las previsiones apuntan hacia un balotaje el 21 de junio.

Elecciones en Colombia: los candidatos a suceder a Gustavo Petro

El Ejecutivo saliente entrega una economía estable, respaldada por una inflación anual del 5,68% a abril de 2026 y una sólida apreciación interanual del peso colombiano del 9,53% frente al dólar, con una fuerte caída de su deuda externa, la cual representa hoy el 29% de la deuda pública.

Entre sus principales banderas de gestión destacan los históricos aumentos reales del salario mínimo por encima del costo de vida y una tasa de desempleo actual inferior al 9%.

Las candidaturas a presidente delinean una intensa batalla por la conducción del Estado, y se estructura bajo cuatro corrientes principales:

La continuidad del progresismo con el Pacto Histórico: el senador Iván Cepeda lidera con comodidad los sondeos de encuestadoras como GAD3, el Centro Nacional de Consultoría e Invamer, concentrando una intención de voto de entre el 36% y 44% gracias a su promesa de profundizar las reformas estructurales de salud y tierras.



el senador lidera con comodidad los sondeos de encuestadoras como GAD3, el Centro Nacional de Consultoría e Invamer, concentrando una intención de voto de entre el 36% y 44% gracias a su promesa de profundizar las reformas estructurales de salud y tierras. La contraofensiva de la derecha radical: el outsider político y mediático, abogado Abelardo de la Espriella , quien, sin haber ocupado cargos en el Estado, logra canalizar el desgaste de las élites tradicionales; al mismo tiempo empieza a capturar un voto conservador duro con su propuesta de “orden”.



, quien, sin haber ocupado cargos en el Estado, logra canalizar el desgaste de las élites tradicionales; al mismo tiempo empieza a capturar un voto conservador duro con su propuesta de “orden”. La opción uribista y conservadora: la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) disputa el segundo lugar articulando propuestas de reactivación económica privada y severas críticas al modelo de negociación gubernamental por la paz total.



disputa el segundo lugar articulando propuestas de reactivación económica privada y severas críticas al modelo de negociación gubernamental por la paz total. El centro fragmentado: representado por un lado por Sergio Fajardo —alcalde de Medellín entre 2004 y 2007— y por el otro por Claudia López, exalcaldesa de Bogotá; ambos condicionados por expectativas muy bajas, lo que hace que el voto útil del centro se esté redirigiendo hacia las tres candidaturas más viables, lo que diluye sus opciones reales de acceder a la segunda vuelta.





Escenarios proyectados para la segunda vuelta

Dado que ninguna fuerza parece capaz de romper el techo del 50% en la primera vuelta y que es necesario para acceder automáticamente a la Casa de Nariño este 31 de mayo, el mapa político colombiano se encamina hacia un balotaje el 21 de junio, cuando el comportamiento de las alianzas definirá el poder bajo tres escenarios probables:

Escenario 1: el dilema de la derecha fragmentada. Si Iván Cepeda se mide contra Abelardo de la Espriella, el centro y la derecha uribista (Paloma Valencia) se verán forzados a decidir si apoyan el discurso radical de De la Espriella para frenar al progresismo, o si se abstienen.

Si Iván Cepeda se mide contra Abelardo de la Espriella, el centro y la derecha uribista (Paloma Valencia) se verán forzados a decidir si apoyan el discurso radical de De la Espriella para frenar al progresismo, o si se abstienen. Escenario 2: la disputa institucional tradicional. Un balotaje entre Iván Cepeda y Paloma Valencia reeditaría la clásica confrontación de modelos económicos. En este marco, la candidata del expresidente Álvaro Uribe tendría mayor facilidad para captar el voto de centro y de la derecha dura, convirtiendo la elección en un referendo cerrado sobre el legado de Petro.

Un balotaje entre Iván Cepeda y Paloma Valencia reeditaría la clásica confrontación de modelos económicos. En este marco, la candidata del expresidente Álvaro Uribe tendría mayor facilidad para captar el voto de centro y de la derecha dura, convirtiendo la elección en un referendo cerrado sobre el legado de Petro. Escenario 3: el factor de la abstención (en Colombia el sufragio no es obligatorio) y el voto en blanco. Si la centroizquierda no logra capitalizar el descontento urbano de las capitales y las maquinarias regionales se fracturan, el voto en blanco y el ausentismo jugarán a favor del candidato que posea la estructura de base más disciplinada, dándole una ventaja estratégica al Pacto Histórico en el tramo final.

Colombia continúa lidiando con persistentes conflictos armados internos en los que operan al menos cuatro grandes grupos delincuenciales y revolucionarios activos con más de 20.000 combatientes (incluyendo disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, además de Grupos Delincuenciales Organizados), saboteando la accidentada política de «Paz Total» del oficialismo.

Con Noticias Argentinas y AP