Los cigarrillos escasos, caros y desconocidos en Neuquén

Desde el barrio Z1 un fumador llegó a la cola de un kiosco en Godoy y San Martín para comprar los cigarrillos que en otros kioscos no encontró.

“No hay cigarrillos por ningún lado” se quejó al ubicarse en la hilera. Sólo le darán un atado y el valor puede superar los términos que se pagaban hace unos días atrás.

Según se indicó, el precio de un paquete de 20 cigarrillos puede oscilar desde los 250 a los 500 “y no esperes primeras marcas”, aseguró una fumadora que hace varios días que dosifica mentolados, los únicos que había encontrado al salir de compras.

Desde la Dirección de Comercio de la Comuna se indicó que los cigarrillos no ingresaron a la categoría de esenciales, asi es que no se controla ni el precio, ni el abastecimiento. Hubo incluso varios llamados al 147 –la línea del ciudadano de Neuquén- con quejas por los alto valores de lo que se conseguía para fumar.

Algunas fumadoras, optaron por comprar la maquinita y aprender a armar cigarrillos (gentileza)

En la dirección de Defensa del Consumidor en la provincia se informó que no son autoridad de aplicación en materia de abastecimiento, y debido a que no se trata de un producto esencial, tampoco se controla el precio. También recibieron información de la faltante de cigarrillos y de los sobreprecios.

"Cuando salgo a hacer compras de comida, recorro cuanto kiosco hay alrededor, compro la cantidad que me vendan en cada uno. No se consigue la marca que fumo, así es que compro lo que haya. La semana pasada, pague 230 pesos el atado de Rothmans, una marca que no conocia", dijo Nadine.

Por redes sociales, hasta se ofertó 15.000 pesos por 3 cartones de cigarrillos rubios de marca, a razón de 500 pesos el empaque de 20 unidades. Los cigarrillos de 10 superan los 120 ó 140 pesos en venta al público.

Algunas personas optaron por comprar tabaco, filtros, papel y aprender a armar cigarrillos. "Gasté aproximadamente 800 pesos, en algún momento me regalaron la maquinita, si es que esoy feliz, porque de mis cigarrillos, no se consiguen", dijo una fumadora que buscó alternativas para calmar la ansiedad del vicio.

“Sólo quedan cigarrillos que no los conce nadie”, se quejaron fumadores para indicar que no sólo el comerciante elevó los precios sin control, sino que lo que queda en circulación son segundas y terceras marcas.

Los fumadores compran de las marcas de cigarrillos que encuentran (gentileza)

Las fábricas de tabaco están cerradas desde mediados de marzo, y lo que circula en la venta es lo que quedó de la mercadería que estaba almacenada o en circulación.

“Soy fumadora social asi es que tengo aun en casa; no he salido, pero hay amigas que compraron marcas de las más extrañas", aseguró una fumadora despreocupada por la falta de abastecimiento.

"Ahora estoy fumando menos, porque cuesta conseguir hace un montón la marca que fumo yo y fui comprando otras marcas" aseguro otra compradora quien indicó que cuando se terminan las opciones "compro tabaco, papel seda, filtros, y armo".

Según versiones los cigarrillos "desconocidos" o de marcas que no se habían visto en la región es el resultado de mercadería que habría ingresado por Paraguay o Brasil, de acuerdo a lo que algunos kiosqueros les dicen a los compradores y compradoras urgidos del consumo de tabaco.