Siguen las infracciones por sobreprecios en Neuquén

La dirección provincial de Protección al consumidor realizó más de 350 inspecciones en pequeños y grandes comercios de la provincia, con una constante que se observó en todas las localidades: los mayores sobreprecios se registraron en productos básicos como azúcar, harina y aceite.

Con la continuidad de las medidas de control, las grandes cadenas y supermercados tienen mayores cuidados en la remarcación que los comercios de proximidad.

Sin embargo, los comerciantes fueron encontrados en falta “en todos los niveles, desde los almacenes de barrio hasta los mayoristas”, explicó la directora provincial del organismo, Miryam Zurita.

Los datos para la ciudad de Neuquén indicaron que de 208 inspecciones realizadas, 44 terminaron en actas de infracción por sobreprecios.

Los abusos comerciales se registraron en productos como aceites, azúcar y harina. Y en los productos de limpieza, el alcohol en gel, con valores en algunos casos que superaban ampliamente todos los parámetros.

Otras localidades, como Cutral Co, exhiben datos de 17 infracciones sobre 84 inspecciones; mientras que San Martín de los Andes tuvo un índice menor: 16 comercios con precios sobredimensionados sobre un total de 254 inspecciones.

“Desde que está en vigencia el decreto en el que se facultó a las municipalidades a controlar, en el caso de Neuquén capital, está haciendo lo propio con los comercios también”, dijo Zurita.

En la oficina de protección al consumidor, la actuación de la provincia correspondió a verificar la deselaltad comercial en precios más altos que los previstos en listados de precios máximos de marzo pasado. “Los controles continúan y se hacen desde la primera semana, hasta que se manifieste lo contario, seguimos controlando” precios, dijo la funcionaria.

Protección al Consumidor no clausura los comercios, sí los infracciona y hasta hubo casos de reincidencia, por lo que el expediente del negocio incumplidor se engrosó. Pero hasta el momento no se conocen las multas, debido a que los comerciantes iniciaron los descargos. “Estamos aún en los días administrativos por los descargos”, explicó Zurita.

“Los comercios que vuelven a remarcar, tienen una segunda infracción, ya están las actas administrativas”, insisitó Zurita

Hasta abril, por ejemplo, la mayoría de las clausuras de los almacenes y comercios en la ciudad de Neuquén fueron por incumplimientos en el cierre de los locales, y en menor medida, en la apertura de negocios que no estaban habilitados como las tiendas de ropa o indumentaria hasta antes de que se aplicara la modalidad de “delivery”.