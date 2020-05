Comenzó la flexibilización de la venta en Neuquén con el retiro en puerta

comenzó la modalidad "take away", compre por viía electrónica y retire en puerta. Foto Yamil Regules

“La mayoría de los comercios estaba con la expectativa de trabajar de manera presencial. La entrega a domicilio se les hizo complicada y la mayoría no tenía reparto, entonces aunque estaba habilitada para trabajar, en los hechos, no estaba funcionando”, eplicó la subsecretaria de Comercio de la municipalidad de Neuquén, Gabriela Cagol.

La apertura de la modalidad “retire en puerta” que comenzó para el rubro gastronómico, talleres mecánicos, librerías y los lavaderos sólo significó un tercio de la reactivación de los negocios habilitados, según lo evaluó la cámara de Comercio (ACIPAN).

lunes 11 Retire en puerta Por compras en tiendas, zapaterías, bazares y librerias, entre los comercios habilitados lunes 18 Inicio de atención al público en los locales habilitados y con los cuidados de pandemia

El grueso de la reactivación comercial se dará el lunes, cuando las tiendas de indumentaria, zapaterías, bazares, entre otros, puedan hacer uso del take away (retire del local). Según ACIPAN, será un 75% de los negocios que hoy pueden trabajar, pero que están limitados en su actividad porque deben hacerlo por delivery.

Según detalló Cagol, la mayoría de los negocios que tenían montado una logística de reparto como los corralones, pinturerías, mueblerías o ventas de colchones, por ejemplo; son lo que se adaptaron a la modalidad de “delivery”. Las tiendas de ropa, calzado, los bazares no lograron incorporar la venta on line a tiempo para que su comercio no se moviera más allá de un 10 %.

El horario comercial se fijó de 14 a 19 para retirar en los negocios, a modo de evitar que el público y los mismos empleados de comercio se aglomeren por la mañana en el transporte público o en las veredas del microcentro de Neuquén, en especial los días de cobro.

ACIPAN había advertido la problemática: en un sondeo realizado el 28 y 29 de abril pasado, detectaron que sólo un 11, 08% implementó la venta on line con resultdos “aceptables” pero insuficientes para mantener los costos del local, un 54% no puso en práctica la venta por internet y un 25 que buscó iniciar la tarea, tuvo escasos resultados.

Lo mismo ocurrió en San Martín de los Andes, donde un 80% de los negocios que podrían trabajar sin abrir las puertas, no supo cómo comercializar on line. En Centenario, por ejemplo, por wsapp o Facebook algunos rubros habilitados solicitaban el retiro en la vereda del producto porque sólo acercaban la compra en caso de que superara los 1.500 pesos.

“De los rubros que se habilitaron hoy con la modalidad retiro en puerta, el de repuestos tenía la particularidad que el vendedor requería ver la muestra, no alcanzaba con la descripción del producto”, ejemplificó Cagol.

Los comercios de comida que hasta ayer sólo vendieron por delivery, pueden a partir de hoy entregar la compra en la puerta del negocio Foto Yamil Regules

Un sector habilitado hoy, por ejemplo, fue el de los lavaderos. Al igual que para ir al comercio de cercanía, no se requiere de un permiso para circular, pero debido a que se trata de negocios ubicados en otros barrios, las personas que solicitaban turnos debían contar con alguna justificación para el traslado con el vehículo.

Según se especificó desde la municipalidad, el ministerio de Seguridad trabajaba en una habilitación especial que le permitiera al conductor el traslado con el auto hacia el lavadero, ya sea automático como artesanal. Los que podían dejar el auto en estos comercios fueron aquellos que ya contaban con la habilitación para circular, ya sea porque era trabajador esencial o por un permiso logrado vía web por otra situación.

Para la subsecretaría de Comercio de la comuna, a partir del lunes 11 se observará si el rubro indumentaria, calzado y bazar (que con lo habilitados hoy componen un 75 por ciento de los negocios habilitados) podrán mejorar el ritmo de trabajo. En tanto para el 18 se prevé la apertura de atención al público (siempre de 14 a 19).

Talleres mecánicos y casas de repuestos fueron habilitados hoy para la atención take away (foto Yamil Regules)



ACIPAN avaló el avance escalonado hacia la atención al público

La Cámara de Comercio de Neuquén aseguró estar comprometida “en resguardar todos las medidas sanitarias, de cuidado personal, de distanciamiento y de estricto cumplimiento de los protocolos” para la apertura escalonada del comercio hasta llegar a la atención al público el 18 de mayo.

La flexibilización escalonada arrancó hoy con algunos comercios (gastronómicos) que entregarán en la puerta del negocio el producto comprado on line o por teléfono, mientras que el lunes 11 lo hará el grueso: tiendas, bazares, zapaterías y librerías que hasta ahora sólo podían vender como delivery.

“Encontramos razonable que se distribuya la circulación de gente con esta forma de atención de 5 horas entre las 14 y 19; no es ideal, no es lo que pretendíamos; pero queremos pedirle a los comercios que todo esto se cumpla a rajatablas para cumplir con el esfuerzo de 50 días” de aislamiento social y obligatorio, dijo Daniel González el presidente de ACIPAN.

El dirigente empresario indicó que la flexibilización escalonada "permitirá descomprimir la tensión y necesidad urgente; el 70% de los comerciantes tenía caída de ventas de entre un 70 y 100 por ciento"; describió.

Agregó que el tránsito hacia la modalidad presencial a partir del 18 se realizará con fuertes controles y cumplimiento del protocolo de atención limitada para evitar contagios.

"Va a llevar un tiempo tanto para el comerciante como para el cliente la modalidad on line; desde el año pasado hemos traido especialistas de Mercado Libre y realizamos capacitaciones, pero esto es también un tema cultural; por eso le decimos a los comercios que no podemos correr el riesgo de un rebrote; se hará todo el esfuerzo para ir hacia la modalidad presencial con todos los cuidados para no dar marcha atrás con el esfuerzo de la población de los últimos 50 días", planteó.