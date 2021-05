Mirá el tráiler final de la reunión de los actores de Friends

Al ser una de las series televisivas más populares del mundo, cada noticia referida a Friends se vuelve viral en redes y la esperada reunión de los actores está cerca de convertirse en realidad.

Los fanáticos pidieron por un reencuentro así durante mucho tiempo y, a más de 15 años de su último capítulo, hoy se conoció el tráiler final.

En el avance se puede ver a los 6 actores interactuar y recrear algunas de las recordadas escenas de la sitcom. La reunión no será un episodio de ficción ni continuará la historia de los personajes. De todas maneras, significará algo histórico ya los actores nunca se habían vuelto a mostrar todos juntos.

Friends: The Reunion is streaming May 27 on HBO Max.