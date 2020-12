Los docentes de Neuquén perdieron un sueldo y medio este año, según ATEN

Tras una semana de acampe, algunos días de huelga de hambre y quitar el quorum para discutir el ciclo lectivo 2021, ATEN logró concretar una mesa de discusión con el gobierno de Neuquén. El pliego de reinvindicaciones es amplio, pero a la cabeza del mismo está la actualización salarial. Es que como señala el gremio por la falta de negociaciones, los docentes perdieron en este 2020 un sueldo y medio.

"El tema de actualización salarial es un tema que nosotros tenemos como prioritario porque representamos trabajadoras y trabajadores y vivimos de nuestros salarios, es un tema que a nosotros nos preocupa junto con el resto del pliego. Es un tema que este año hemos tenido enormes dificultades para sentar al gobierno y discutirlo, de hecho estamos haciéndolo en los últimos días del año", señaló el secretario general del gremio docente, Marcelo Guagliardo, en diálogo con "Vos a Diario" (el programa de RN Radio).

Y agregó: "el tema es como llegamos al 2021 con un salario que desde diciembre del año pasado está congelado". En ese sentido aseguró que esperan que el gobierno provincial esté dispuesto a discutir la actualización salarial en la nueva mesa fijada para el lunes que viene. "Esperemos que el 28 no sea una fecha perdida, nosotros esperamos que el gobernador de la Provincia instruya al ministro de Hacienda, fundamentalmente, para que no sea una fecha que se pierda la del 28 y que podamos discutir los sueldos de 2020", confió Guagliardo.

El dirigente gremial fue tajante sobre la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron este año los y las docentes de la provincia: "lo que se ha perdido este año es, prácticamente, un aguinaldo y medio completo, de ingresos salariales que no ingresaron al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras". Y mencionó que ese cálculo no incluye la pérdida salarial por los gastos extras en equipamiento informático y conectividad que tuvieron que realizar maestros y maestras para poder llevar adelante el ciclo lectivo que acaba de terminar.

Es así que marcó que "hay que actualizar inmediantamente, a partir del primero de enero, con el porcentaje que de la inflación del mes de diciembre, esta es la situación que el gobierno tiene entre manos para resolver".

Sobre el tono y el clima de la discusión con el gobierno provincial, Gualgliardo señaló que notó preocupación en las ministras Cristina Storioni (Educación) y Vanina Melo (Seguridad y Gobierno) con quienes se sentaron el viernes pasado.

"Las vi con preocupación, que me parece que es lo que debe tener el gobierno. Hay una problemática de alta complejidad para poder pensar un ciclo lectivo en el que ya no va a haber sorpresas. En el 2020 hubo una sorpresa que fue una pandemia que no esperaba nadie. En 2021 no hay sorpresas, todos sabemos que va a ser un año en el que va a continuar la pandemia y en el que hay que resolver un montón de temas que ya se conocen con anticipación", subrayó en conversación con Virginia Trifogli y Mario Rojas en "Vos a Diario".

A propósito del ciclo lectivo del año que viene, el secretario general de ATEN, remarcó que "obviamente que preferimos la presencialidad" pero que para que esta sea posible "debe haber condiciones, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de los elementos de biodeguridad que se deben garantizar".

Y agregó: "si se dan esas condiciones esperamos que haya posibilidad de una vuelta a la presencialidad pero para eso hay que trabajar, lo venimos planteando hace varios meses y no se está haciendo nada, lamentablemente".

"Hay mucho por hacer y no queremos ser nosotros siempre los que tenemos los malos augurios, pero la verdad es que el tiempo de receso resulta siendo muy breve y si no se aprovecha el tiempo que queda, ya no se si hizo nada los meses anteriores, vemos con mucha dificultad tener condiciones de vuelta a la presencialidad en marzo si no se actúa de una manera mucho más diligente", cerró pidiendo que el gobernador libere los fondos para que los municipios puedan atender las cuestiones de infraestructura escolar. Seguramente, un tema en el que volverán a insistir esta semana cuando finalmente puedan dialogar con el área de Obras Pública de la Provincia.