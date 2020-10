Los incendios forestales

En los años que mencionaré me hallaba en esos lugares trabajando o prestando servicios. En el 60 desde Esquel vi el tremendo incendio en zona de la actual represa de Futaleufú, que duró tal vez 15 días o un mes. En los años 73/74, en San Martín de los Andes, en zona del Lácar y de Lolog, etc., hubo varios incendios, pero como había en esos bosques muchos aserraderos los fuegos eran detectados por los obreros que hacían de bomberos -otra cosa no había- y eran extinguidos en su mayoría antes de su desarrollo.

Desde el 74 al 77 recuerdo varios incendios importantes en zona de Epuyén, Chubut. Pero lo que ocurre hoy en día en Córdoba -y pasa en casi 12 de otras provincias- no lo he visto en ningún otro tiempo ni lugar.

No creo en las coincidencias -me gustaría equivocarme-, todos los incendios que menciono precedentemente no ocurrieron al mismo tiempo. Ahora aparece una pandemia y, a pesar de que la situación meteorológica es muy complicada por falta mayormente de lluvias, han tomado fuego -como nunca- superficies que en conjunto cubrirían el suelo de una provincia.

Sería oportuno que nuestras fuerzas de seguridad, amén de colaborar con los bomberos, hagan investigaciones entre los moradores de las zonas afectadas tendientes a identificar a incendiarios aunque más no sea para erradicar comentarios y dudas sobre esos presuntos delincuentes.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este