Los médicos y la química

Roca

Ahora apareció un grupo de “súper investigadores” de Houston (Texas), según un artículo que ustedes publicaron con título: “Hallan mutación del coronavirus …” , lo que yo ya suponía y comenté en una carta anterior.



Les comento que en mis 18 años de químico analista instrumental en el INTI, manejando equipos de alta resolución (espectrofotómetros de absorción atómica, cromatógrafos de alta resolución, etc.), aproveché para hacer investigaciones que no podía publicar. Y llegué a la misma conclusión del Nobel de La Paz y Nobel de Química, Linus Pauling, apodado: “El terror de los congresos de medicina”, pues interrumpía exposiciones de “toxicólogos”, “epidemiólogos”, etc, para subirse a la tarima y en un pizarrón, con tiza, formulaba químicamente demostrando que no podía ser lo que el “especialista” acababa de exponer.



La conclusión es que en las carreras de Medicina les dan, en primer y segundo años, muy poca química, luego “aprenden a interpretar señales emitidas por equipamientos de análisis” identifican la patología y recetan la medicación pero no tienen idea de cómo interpretar la reacción química entre los principios activos del medicamento y la bacteria, virus o el “desarreglo químico” del organismo del paciente.

Preparé en Roca a ingresantes a Medicina de todas las universidades del país durante 28 años. Siempre les dije: “No se olviden de la química y física o van a ser esclavos de lo que les diga el visitador médico”.



Lo último: una muy buena médica me dijo hace poco que había preguntado a sus colegas si el coronavirus tenía vida, y le contestaron: “sí”. Si buscan en internet “estructura de los virus” verán que son agrupaciones de sustancias orgánicas que necesitan de la célula para multiplicarse porque no tienen vida propia como las bacterias, hongos, etcétera.



Mi intención es que la gente, sobre todo jóvenes, entiendan que deben seguir cuidándose del contagio.

Muchas gracias.

Luis Anzorena

DNI 8.149.182