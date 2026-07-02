Mendoza avanza en el litio: obtuvo el aval de Diputados para iniciar el proyecto minero Don Luis y Otro

El proyecto de litio Don Luis y Otro sumó un importante avance tras obtener el aval de la legislatura de Mendoza. La Cámara de Diputados provincial dio sanción final al proyecto que contiene la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tras obtener la mayoría de votos afirmativos.

En total, la ley fue aprobada por 36 votos afirmativos y cuatro negativos, emitidos por los diputados Rolando Scanio, Jorge Difonso (LUM), Lucas Ilardo y Lidia Quintana, ambos de Fuerza Patria.

La DIA del proyecto contaba con la aprobación del Senado mendocino desde el 26 de mayo, por lo que ya quedó habilitado el comienzo de las tareas de exploración de la iniciativa.

Don Luis y Otro es llevado adelante por la empresa mendocina El Jarillal y la australiana Ampere Lithium, y contempla estudios sobre una superficie de 234.256 hectáreas ubicadas en las Salinas del Diamante, entre los departamentos de San Rafael y Malargüe.

La DIA fue aprobada por los diputados de Mendoza con 36 votos afirmativos y cuatro negativos. Foto: Gentileza.

De acuerdo a la fundamentación del proyecto, el procedimiento de evaluación de la DIA se desarrolló «garantizando un proceso amplio, efectivo y transparente de participación ciudadana».

En forma complementaria, y en el marco de las instancias participativas previstas, el procedimiento incluyó una visita técnica al proyecto minero con el objeto de promover el acceso directo a la información y facilitar el intercambio con los organismos sectoriales intervinientes en el proceso de evaluación.

En ese marco realizaron dos audiencias públicas, una en San Rafael y otra en Malargüe, en cuyas instancias se garantizó la posibilidad de efectuar presentaciones orales y escritas, admitiéndose además presentaciones por escrito con posterioridad a su realización, según indicaron las autoridades.

Finalmente, se recordó que la documentación incorporada al procedimiento quedó disponible para la ciudadanía, tanto en formato físico en la sede de la Dirección de Minería como en formato digital a través de los sitios web oficiales de la Dirección de Minería y de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, celebró el resultado en sus redes sociales, señalando que las sales con litio «son consideradas un recurso estratégico para la transición energética y el desarrollo tecnológico».

«Este proyecto permitirá ampliar el conocimiento geológico de Mendoza con el objetivo de seguir diversificando nuestra matriz productiva», añadió.