Los motivos que impulsan el dólar al alza

Entra en calor. El dólar con tendencia alcista al inicio del segundo semestre.

El precio del dólar blue inició el pasado mes de junio en $155 y en un escenario de relativa tranquilidad. Lo finalizó en $170, abrochando una suba 9,6% y con la sensación de una tendencia al alza.

Por diferentes motivos, el inicio del mes de julio, confirma la tendencia y permite advertir que la cotización puede seguir sufriendo presión alcista.

El primer elemento que impulsa la cotización este mes, es netamente estacional, y tiene que ver con el cobro de la primera cuota del sueldo anual complementario (SAC) o aguinaldo. Las tenencias extraordinarias de miles de trabajadores, los llevan a querer resguardar el valor de su dinero en el refugio más tradicional: el dólar. La imposibilidad de acceder a los canales oficiales, canaliza esa demanda al dólar paralelo, incrementado la demanda y presionando sobre el precio.

El cobro de la primera cuota del aguinaldo, genera tenencias extraordinarias que se vuelcan al dólar paralelo.



En este sentido, hay una serie de restricciones para el acceso al cupo de u$s 200 mensuales en el mercado oficial, que dejan afuera a miles de personas. En principio quienes no pueden acceder son los trabajadores de empresas que hayan cobrado el ATP, los beneficiarios de IFE o AUH, los co titulares de cuentas bancarias que ya hayan comprado los u$s 200, o quienes hayan refinanciado el año pasado tarjeta de crédito o créditos personales usando los planes oficiales. No obstante, Afip permite en su sitio web verificar la situación personal de cada ahorrista.

El segundo factor que presiona el precio del blue, es económico. Hace 15 días, MSCI, una de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo, rebajó la nota de la deuda argentina y la etiquetó como "Stand alone", una categoría guardada para los mercados financieros aislados del mundo. La noticia tuvo impacto inmediato en la cotización de los activos financieros argentinos, y significa que al país le sale más caro colocar deuda. La cotización del dólar en los canales financieros acusó el impacto en los días subsiguientes (cotizaba $164,9 el día de la baja en la calificación, y hoy se ubica en $167), presionando también sobre el blue.

Por último, el factor político comienza a ser un factor determinante. La incertidumbre pre electoral por los coletazos económicos que puedan surgir a fin de año, generan temor. Y culturalmente siempre que la economía genera temor, los argentinos corren al dólar. La expectativa en relación a la confirmación de las candidaturas a fin de mes, y el comienzo formal de la campaña electoral rumbo a las PASO de septiembre, generan una presión sobre el precio de la divisa, que se incrementará a medida que se acerque el acto electoral.

Datos $170 El precio de la divisa en el mercado paralelo (blue). 9,6% Lo que subió el dólar durante el mes de junio.