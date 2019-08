Los murales en clave estarán en el Yo Pienso "Mujeres que Inspiran"

Pabla Arias dibuja con una lista de Spotify de fondo. También puede hacerlo mientras mira series. Las dos que ha visto, sin lápiz en la mano, son El cuento de la criada y Game of Thrones. Además de ilustrar, pinta cuadros y se dedica a muralear. Dice que vivir del arte es hacer “changuitas hermosas”.

Buenos Aires, La Rioja, Roca, Cipolletti, Neuquén capital, Las Lajas, Plaza Huincul, Zapala, San Martín de los Andes, Cuzco, Santa Cruz de la Sierra, Chochis, tienen paredes con su obra. Los dibujos de Pabla están cargados de colores vibrantes, que estallan, y de personajes andróginos. “Tienen una lectura simple, no son muy rebuscados. Boceto siempre, excepto que salga a la calle por mi cuenta y entonces es lo que la pared sugiera”, plantea.

Estudió cine. Su pasión es el videoarte: “Tenes mucha libertad expresiva, como en el dibujo”. Su referente, al inicio, fue Salvador Dalí. “Me voló la cabeza como artista. Después me cansé, pero más allá de eso fue el comienzo para hacer lo que yo quería”, agrega.

En redes sociales Pabla es Miss Ojos. El origen del nombre está en sus videos. “Cuando yo terminaba ponía: “lo que tus ojos dibujan”. Re largo el título, porque pensaba que en la construcción de la pieza audiovisual tenía sentido a partir de quien lo miraba. El que lo miraba terminaba de darle sentido”, recuerda.

“Mis ilustraciones son andróginas, no tienen un sexo definido. ¿Por qué lo digo? Hay personas que ven una chica y otras un chico”. La artista, de 35 años, estará en el “Yo Pienso”.

-¿Alguna vez tenes miedo de tener un tapón creativo?

-No me da miedo. Hace muchos años, como cinco, entendí que no hay nada nuevo. Es re loco, porque pienso que sí y no. Según el grupo (al que perteneces) tenés estilo, te gusta cierta música, te gusta cierta pintura. Entonces va a ser así. Van a aparecer personas que hacen cosas parecidas a lo que hago yo. Pero es casual, ¿no? Soy única porque es imposible que alguien haga algo igual que yo, pero puede hacer algo parecido, y yo puedo hacer algo parecido a otro. Somos demasiados seres humanos, así que más vale. Al haber roto esa barrera, de que puedo pintar muy parecido a alguien, es como que ya está, me relajo. El tapón creativo es imposible porque estoy todo el tiempo dibujando o pintado. Y además es multifacético porque está la pintura en cuadros, la pintura en mural y la ilustración que son tres cosas totalmente diferente. No me aburro nunca.

1/ 1

Perfil

Pabla Arias formará parte del panel “Mujeres que inspiran. Hablan ellas, escuchamos todos”. La conferencia será el 14 de agosto, a las 17 horas, en el casino del Río, Cipolletti. Las entradas se pueden conseguir en el sitio Mi Ticket de Río Negro.