Los organismos públicos de Neuquén reabrieron sus puertas

En el segundo día de cuarentena administrada comenzó a funcionar la atención en los organismos públicos de Neuquén, por ahora sin grandes aglomeraciones de personas y muchos fueron a través de turnos previos. La mayor cantidad de personas se observó en las veredas frente a las empresas de cobranzas y en los bancos. Entre los comerciantes ven que hay rubros que es complejo poner en función la venta online y el servicio de delivery, una de las excepciones nuevas con la flexibilización de la cuarentena.

Hubo circulación, aunque no masiva, en ópticas, atenciones médicas y odontológicas.

Los que tuvieron mayor concurrencia fueron las empresas de cobranzas extrabancarias, es decir Pago Fàcil y Rapipago, que habilitaron sus locales para el cobro de facturas de impuestos y servicios.

Estos locales funcionaron según un cronograma por terminación de DNI. Podrán acercarse a abonar los lunes los que su documento concluya en 0 y 1, los martes, 2 y 3; los miércoles, 4 y 5; los jueves, 6 y 7; y los viernes, 8 y 9.

Además, iniciaron hoy la atención en los organismos públicos provinciales. Uno fue la Dirección Provincial de Rentas que funcionó con turnos previos sacado de manera digital.

Otros como el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Epas), retomó su atención al público en la capital neuquina con un cronograma dividido por terminación del documento. En las sedes del interior fue por orden de llegada. Fue únicamente para emitir facturas de períodos vencidos o a vencer y para cobro con tarjeta de débito o crédito.

El ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, dijo que la atención en los organismos públicos se hizo manteniendo la distancia social obligatoria, con tapabocas, y que no se registró largas filas.

“Se hace una medición constante y se ve el comportamiento de la ciudadanía. Se ve un cumplimiento de los protocolos. Esta semana hay más controles policiales”, apuntó Corradi Diez, en relación con la decisión de abrir los organismos provinciales.

Por el lado de los comerciantes, hay realidades dispares. Todos celebran que se agregó más rubros durante la cuarentena, pero marcan dificultades y dudas en los protocolos.

"Con muchas consultas desde el punto de vista del protocolo. Hay actividades que todavía están diagramando con sus trabajadores cómo van a realizar la tarea", dijo Ramón Fernández, secretario Gremial del Centro Empleado de Comercio (CEC) en Neuquén.

Observó que hay confusión y falta de claridad en algunos puntos del DNU que incorporó las nuevas actividades en la cuarentena administrada. Uno es sobre la habilitación a los comercios para la venta online y su distribución por delivery.

Al respecto, sostuvo que en locales de ropa, indumentaria, y lencería, no es sencillo de aplicar. "Hay negocios que no han estado nunca antes por venta online. La tienda no tiene generalmente una plataforma y les va a costar mucho", marcó y recordó que el delivery no podrá hacerlo el vendedor de la tienda sino que deberá contratarlo.

En cambio, diferenció que otros como casa de comidas o de electrodomésticos generalmente ya tienen aceitado un mecanismo de venta online.

Para Fernández, el movimiento no se acentuó tanto, pese a las nuevas excepciones, por la "altura del mes, ya que salvo por tarjeta de crédito, no hay plata" . Agregó que esto puede modificarse un poco con el cobro de las asignaciones nacionales de 10 mil pesos.