Los Palmeras con Río Negro: "Ojalá haya Palmeras para rato"

Tiempo hay, falta vida…. Ojalá tengamos Palmeras para rato. Dios dirá”, dice, entre risas, Rubén “Cacho” Deicas, la voz del grupo Los Palmeras. A las 20:30 del sábado pasado, sentado en el hall de hotel Nevado, de Los Menucos, “Cacho”, junto a Marcos Camino, diagraman la presentación del grupo en la XV Fiesta Nacional de la Piedra Laja. Se los nota cansados, pero el deber y el profesionalismo los obliga a poner lo mejor de sí para salir a escena unas horas después. El vuelo desde Santa Fe hasta Neuquén se retrasó y la situación generó preocupación e incertidumbre. Más aún cuando al otro día tienen previsto cerrar la Fiesta de la Confluencia. “Ya estamos un poco grandes y estas cosas son estresantes”, admite Camino. De todos modos, acceden a una entrevista a Río Negro.



“No es que no queramos, pero estamos un poco cansados y queremos descansar un rato”, se excusan. Los músicos hacen un rápido balance del momento que están viviendo. “Nos llegó un poco tarde el éxito… Pero es muy bienvenido. Estamos muy agradecidos por lo que nos está pasando. El reconocimiento de la gente…. que nuestra música se escuche y se baile en todo el país y en otros lugares del mundo, es muy gratificante”, confiesa Camino.

P: Llevan cinco décadas con la música y han grabados muchos temas… pero el impacto de “Bombón Asesino” no lo habían logrado con ningún otro. Es así?

Deicas: Sí… el Bombón nos llevó a recorrer todo el país y actuar afuera de la Argentina. Cuando aparecen los éxitos sucede esto que nos está pasando. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande para cumplir con todos los compromisos.

P: Y cómo llevan adelante este momento?

Camino: Si lo cuantificamos diría hemos incrementado los shows y es lógico porque estamos siendo mas reconocidos. Pero hemos decidido poner un freno. Estamos siendo mas cualitativos que cuantitativos. Trabajamos para festivales de más magnitud. No es tanta la cantidad, sino la calidad. Y no es que no queramos hacer todo lo que nos proponen, sino que ya no nos da el físico.

P: Pudieron ingresar con la cumbia santafesina en Córboba, el “reino del cuarteto”. No debe haber sido fácil?

Camino: Es una plaza difícil. Antes, no solo nosotros, sino otros grupos no podían hacerse fuerte en Córdoba. Nosotros hemos podido hacerlo. No es usual. Y eso nos pone muy felices. Es contagiar lo nuestro. Nos adoptaron. Ellos siguen teniendo su música nosotros venimos siendo agregados culturales (risas).

P: ¿Cómo fue la experiencia de grabar con artistas de otros generos musicales como Soledad o Calamaro?

Deicas: Que se hayan sumado a grabar Soledad, Koti, Axel, El Chaqueño… para nosotros es una alegría inmensa. Poder convocar a músicos de “otro palo” nos da mucha satisfacción. Empezamos con Calamaro y después se fueron sumando otros. Con Soledad ya lo habíamos hecho en 2002, es una joven muy simpática y se sabe todos nuestros temas.

P: Van cumplir 50 años con la música, seguramente los padres de algunos de estos jóvenes artistas escuchaban los temas de Los Palmeras.

Deicas: (Risas) Puede ser, porque muchos de los padres son viejos como nosotros.

P: En el último tiempo han tenido presentaciones muy importantes en Río Negro, ¿qué evaluación hacen?

Deicas: El sur es muy lindo. Un lugar maravilloso y la gente es muy cálida. Para nosotros es una alegría inmensa que nuestra música pueda ampliarse a todo el país y a todos los estratos sociales.

P: ¿Qué proyecto tienen Los Palmeras para el futuro?

Camino: El próximo mes comenzamos a trabajar con nuevos temas para un nuevo disco. El 29 de febrero estamos en Mar del Plata cerrando la temporada veraniega junto a la Sinfónica Juvenil del Teatro Colón y el 16 de mayo vamos a presentarnos en el Movistar Arena. Es el gran espectáculo que vamos a hacer este año, donde vamos a tirar la casa por la venta. Con músicos invitados. Va a ser un show nunca visto.

P: Qué anhelos personales tienen?

Camino y Deicas: No queremos nada más que salud para poder seguir adelante. El músico nunca se cansa aunque pasen los años. Ojalá haya Palmeras para rato.