Carne de burro en la Patagonia: cuánto cuesta, cómo se produce y por qué empieza a ganar terreno

La carne de burro empezó a ganar visibilidad en la Patagonia en las últimas semanas, donde su comercialización en Chubut despertó interés entre productores y consumidores. El fenómeno se inscribe en un contexto de caída del consumo de carne vacuna y de búsqueda de nuevas alternativas productivas.

La iniciativa surgió en la zona de Punta Tombo, donde el productor Julio Cittadini comenzó a ofrecer cortes a un valor cercano a los $7.500 por kilo. La propuesta no solo generó repercusión por lo novedoso, sino también por su rápida aceptación inicial, en la primera experiencia de venta, el stock disponible se agotó en poco más de un día.

Carne de burro: una alternativa que nace desde la producción

Lejos de tratarse únicamente de una respuesta a la crisis del consumo, el desarrollo de esta carne está vinculado a las condiciones propias del territorio patagónico. En campos donde la actividad ovina retrocede y la ganadería vacuna no siempre resulta viable, el burro aparece como una especie adaptada a la estepa, capaz de sostener sistemas productivos en ambientes más exigentes.

En ese sentido, la propuesta se enmarca en una búsqueda más amplia del sector ganadero, diversificar la producción y aprovechar mejor los recursos disponibles.

La carne de burro, según quienes impulsan el proyecto, presenta características similares a la vacuna tanto en textura como en tipos de corte, lo que facilita su incorporación en la dieta cotidiana.

Carne de burro a $7.500 el kilo: precio competitivo y nueva alternativa

El contexto económico también acompaña este tipo de experiencias. Durante los últimos meses, la carne vacuna registró fuertes subas, superando ampliamente otros productos del rubro cárnico. Este escenario genera un terreno más receptivo para proteínas alternativas que puedan competir en precio y disponibilidad.

Aunque el objetivo principal no es reemplazar a las carnes tradicionales, sí se plantea como una ampliación de la oferta en el mercado. En zonas rurales, el consumo de carnes no convencionales no resulta ajeno, pero su llegada a circuitos comerciales más amplios marca un cambio de escala.

El caso patagónico no es aislado. En otras regiones del país también se desarrollan experiencias vinculadas a proteínas alternativas, adaptadas a sus propios ecosistemas. Sin embargo, en el sur, el foco está puesto en especies que puedan responder a las limitaciones climáticas y productivas.

Las degustaciones y pruebas piloto realizadas hasta el momento reflejan un dato, el principal obstáculo no es el sabor ni la calidad, sino el cambio cultural en los hábitos de consumo.

Con un mercado en transformación, la diversificación aparece como una estrategia posible frente a los desafíos económicos y ambientales. Por ahora, se trata de experiencias incipientes, pero el interés generado y los primeros resultados positivos sugieren que las carnes alternativas podrían empezar a ganar un lugar más visible en la mesa de los argentinos.