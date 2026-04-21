Con el Superclásico en el horizonte: así se definirían los playoffs a dos fechas del cierre de la fase regular

Se completó la fecha 15 del torneo Apertura de la Liga Profesional, que ya ingresó en etapa de definición. Con solo dos jornadas por delante para que finalice la fase regular, los equipos ya sacaron la calculadora para definir su ingreso a los playoffs.

Bajo el actual sistema de competencia, el primero de un grupo se mide con el octavo del otro y la ventaja de localía la tiene el equipo mejor posicionado hasta semifinales. Bajo este esquema, si hoy fuera el inicio de los «mata-mata», habría duelos de alto voltaje.

Entre los destacados, se encontraría la reedición del Clásico Platense en el Estadio UNO y el Clásico Cordobés entre Talleres y Belgrano. Además, la disposición del cuadro deja abierta la puerta a un posible Superclásico entre River y Boca en cuartos de final.

En el grupo A, el empate de Vélez le permitió a Estudiantes de La Plata consolidarse como único líder con 27 unidades, apenas un punto por encima del Fortín (26). Un escalón más abajo aparecen Boca Juniors y Talleres, ambos con 23 puntos.

La competencia está al rojo vivo en la zona media de la tabla porque siete equipos pelean por los tres boletos restantes. Unión, Defensa y Justicia y San Lorenzo se mantienen en la puja con 19 unidades, pero lo siguen de cerca Instituto (17), Platense (16) y Gimnasia de Mendoza (16).

El panorama en la zona B es más claro. Independiente Rivadavia (ya clasificado), se mantiene en la cima con una distancia de cuatro puntos sobre sus perseguidores inmediatos, River Plate y Argentinos Juniors. En caso de obtener un triunfo en la fecha 16, la Lepra mendocina podría asegurar su lugar de privilegio, mientras equipos como Racing e Independiente quieren sellar su lugar en la llave.

Tras la fecha 15, así se jugarían los octavos de final del torneo Apertura

Estudiantes (LP) vs. Gimnasia (LP)