Los pampeanos vuelven al asado familiar el domingo

Clásico pampeano. El almuerzo familiar con los cortes más tiernos del país.

El domingo los pampeanos podrán disfrutar del asado en familia y en plena cuarentena, con un máximo de 10 personas. Claro que tendrán usar barbijos, garantizar el distanciamiento y el espacio de reunión debe ser abierto y sólo en domicilios particulares.



La medida no se aplicaría en 25 de Mayo y La Adela, localidades cercanas al límite con Río Negro, que tiene muchos casos y zonas con transmisión comunitaria. Sus comités de crisis lo definirían en breve.



Pocos casos 5 los contagiados de coronavirus en La Pampa. No registra muertos. En Río Negro hubo 11 decesos y suma 78 activos

El “gran permitido” pampeano se dará entre las 10 y las 18 horas y lo anunció ayer el gobernador Sergio Ziliotto.



La medida permitirá que después de 60 días, abuelos y nietos puedan juntarse en un mismo ámbito, con el aval del Estado.



La Pampa tiene sólo cinco activos de coronavirus, los contagios llegaron desde afuera de la provincia y desde hace un mes no suman uno nuevo. Con especial celo cuidan todos los pueblos y ciudades fronterizas de su jurisdicción.

Todo pampeano que salga de la provincia, debe ponerse en cuarentena al regreso.



Un caso opuesto es Río Negro. Aquí ya hubo 11 muertos y se acumulan 78 casos activos, que llegaron a ser más de 150 días atrás.



“El gran permitido del domingo servirá a las familias para cargar energías, pero tiene que ser con responsabilidad social. Apelamos a ella. Hay parámetros a respetar, se va a comunicar en todos lados el decreto que acabo de firmar, serán reuniones que no excedan las 10 personas, que se use el barbijo, que sea un espacio abierto, en domicilios particulares y no en lugares públicos", dijo el gobernador justicialista Ziliotto.