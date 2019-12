Los residentes del hospital de Cipolletti realizan medidas de fuerza

Este lunes los médicos residentes del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti llevaron a cabo una jornada de protesta por la falta de pago de la segunda cuota del Salario Anual Complementario, por parte del gobierno provincial.

Los trabajadores realizaron una pafleteada para informar y visualizar el problema hacia la comunidad. En su reclamo expresaron que la falta de respuesta incumple con la Ley provincial 4919. Además señalaron que será por tiempo indeterminado y se replicara en otros centros de salud de Río Negro.

Los profesionales, se reunieron con las autoridades hospitalarias para exponer las demandas del reconocimiento pleno como trabajadores de la salud y el correspondiente pago de todas las asignaciones, bonos, suplementos, incluyendo el SAC.

También exigen que se regularice su estado laboral de “becarios”, debido a que realizan “guardias de 32 horas de corrido sin dormir y un total de 12 al mes” provocando que no se cumpla con el descanso adecuado. A su vez agregaron que no cuentan con Aseguradora de Riesgos del Trabajo y no reciben aportes.

(Foto gentileza)

En el hospital local son 12 residentes los que se desempeñan a diario.

Hace unos días se anunció en un encuentro entre el ministro de Salud, Fabián Zgaib, y el titular de ATE, Rodrigo Vicente que el pago se iba a realizar antes de fin de año, sin embargo todavía no han determinado una fecha.

Por otro lado, los doctores manifestaron que "esto se da en contexto de un paro de todos los residentes de Viedma, Roca y Bariloche debido a la precarización laboral bajo la que se trabaja”.