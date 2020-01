Los tres lugares elegidos para hacer una selfie en Neuquén

El Paseo de la Costa, el Balcón del Valle y el monumento de los Caídos de Malvinas son los tres sitios turísticos preferidos por los neuquinos para sacarse selfies.



Los datos se desprenden de una investigación de tesis realizada por el licenciado en Administración y especialista de Markentig de Servicios Leonardo Ibacache que perseguía el objetivo de analizar el proceso de conformación y co-creación de marca de un destino turístico en relación a la incidencia de las redes sociales.



El análisis fue hecho sobre 100 fotografías publicada en Instagram en un lapso de dos años bajo los hashtags #neuquen, #neuquén, #neuquencapital y #neuquencity.

AG.NQN 27.12.19 FOTO YAMIL REGULES NOTA LOS LUGARES PREFERIDOS PARA SELFIES



“Lo que hice fue buscar y analizar cuales son los puntos que la Municipalidad tiene como referencias para visitar la ciudad, que son alrededor de 21 lugares y después busque hashtags de la ciudad de Neuquén que no fueran institucionales y no tengan ninguna direccionalidad, sino que fueran autogenerados por la gente”, comenzó contando el investigador sobre el proceso del trabajo que dejó pautas generales del comportamiento de las selfies en Neuquén.

Y siguió: “A través de esos cuatro hastags que seleccioné fui buscando y relacionando las selfies e imágenes que tuvieran las personas con esos puntos de referencia. Y durante toda la investigación aparecieron solo 13 de los 21”.



El cuarto puesto lo ocupa el Mastil del Centenario ubicado en la Plaza de las Banderas, mientras que el quinto es para el monumento a San Martín y el sexto lo ocupa el monumento al Centenario de la ciudad.

Según Ibacache este resultado de la investigación marca que las redes sociales y los contenidos producidos por los usuarios podrían ser utilizados con fines de promoción turísitica.



“Podés ser una persona que no tiene acceso a los medios de comunicación pero, a partir de la viralización, tu contenido en redes sociales se puede hacer masivo a nivel mundial y eso hace que cualquier imagen que uno sube o comparte de cualquier destino turístico, en este caso de la ciudad, puede tener esa posibilidad”, aseguró el profesor universitario que se encuentra cursando la maestría en Marketing de Servicios en la facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue.

Y agregó: “Eso también se puede utilizar como herramienta para publicitar los contenidos de una ciudad”.

“Por ejemplo, para potenciar las conductas de las personas se podría poner una cruz en el lugar específico en el que te tenés que parar para sacarte una selfie y que va a quedar bien. Así además de favorecer la fotografía, favoreces la imagen de la ciudad”, confió el investigador.

Los datos llamativos

de la investigación

* Sólo el 3% de las fotos publicadas son selfies.

* Los emisores de las selfies son, en general, adultos (72%).

* La proporción de mujeres y hombres es similar.

* La mayoría de la selfies son sacadas de forma frontal (un 52%), luego le sigue el perfil izquiedo (30%) y por último el derecho (18%).

* El predominio es de selfies en las que se retrata una sola persona (40%), seguido en igual cantidad por selfies de dos personas o selfies grupales (30% cada categoría).

* La mayoría de las selfies son tomadas de día (73%)

* La época del año no es un factor que incida en la cantidad de selfies publicadas.

Hacia una Patagonia interconectada turísticamente

La Patagonia es percibida por el turismo internacional como una plaza positiva, aunque lejana y difusa en cuanto a sus lugares emblemáticos, según los resultados de la investigación que Leonardo Ibacache reunió en el libro “Patagonia Argentina: posicionamiento como destino internacional”, presentado en la última edición de la Feria del Libro de Neuquén.



“La percepción que hay es que la Patagonia es un lugar positivo, no hubo ninguna entrevista que me dijera que es un destino turístico negativo. La dificultad es que es un destino con una imagen difusa, no hay figuras icónicas o emblemáticas que la pueda referenciar”, resumió el licenciado en Administración sobre su investigación que apuntó a conocer cuál es el posicionamiento de la región a nivel internacional.



Y agregó: “una de las debilidades como destino turístico es que no hay un organismo interprovincial que se dedique a coordinar todas las actividades que se puedan promoveer”.



En este sentido el estudiante avanzado de la Maestría en Marketing de Servicios y profesor adjunto de la orientación Psicosociología de las Organizaciones Turísticas en la facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue confió que una solución sería “identificar lugares que sean emblemáticos y que se puedan potenciar, lugares icónicos que sean comunes para toda la región”.



“La dificultad que tenemos como región es que como es tan extensa es difícil referenciarla. Pero debería haber por lo menos cinco lugares, uno por provincia”, cerró.