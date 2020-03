Los Viajes vuelve a lo simple con sus nuevas canciones

La banda Los Viajes, integrada por Luciano Espinosa (guitarra y voz), Víctor Salas (bajo) y Claudio Salas (batería y voz) ya tiene un disco “Viaje a las impresiones. Volumen 2” y lanzó ahora el single “Otro cielo”, que se puede escuchar en YouTube y Spotify, a partir del mes próximo.

Lo próximo para el grupo , es prepararse para una nueva gira que la llevará a dar una serie de shows en la Ciudad de Bogotá Colombia durante el mes de mayo.

En diálogo con Río Negro, Luciano Espinosa, también integrante de Sessiones, se refirió al presente de la banda.

P- Noto que cambiaste de género musical y noto también que ya tienen dos discos. Lamento haberme perdido la evolución de la banda.

R- No es que cambié de género musical, sino que sumé otro (risas).

Porque Sessiones de alguna forma sigue funcionando, de forma más esporádica quizás y a distancia, pero sigue existiendo y generando nuevas músicas. En breve, saldrán singles nuevos.

P- ¿Sentís que cambiaste mucho en cuanto a lo musical?

R- No sé si cambié en lo musical. En realidad, revisitamos con Los Viajes un antiguo estilo, que estuvo siempre presente, que es el de las canciones simples que salen de una guitarra, acústica en este caso, y con la importante suma y aporte de dos súper talentosos y simbióticos músicos como lo son los hermanos Víctor y Claudio Salas.

Digo revisitar, porque fue intentar la búsqueda de volver a lo simple, sin tanta instrumentación, a algo más directo, más urgente, fresco y portátil también… rescatando canciones propias de larga data que nunca habían sido grabadas, más otras nuevas que van saliendo en este tiempo.

Los viajes se presenta este sábado, a las 23, en en el resto bar Johnny B good, en Alto Comahue Shopping, con entrada libre y gratuita.

P- Tampoco sabía que eras tan buen vocalista. La lírica suena profunda y simple ¿Son letras propias?

R- Gracias por lo de “buen vocalista”, realmente no me considero un cantante.

Porque nunca me dediqué ni busqué serlo, sino que más bien trato de transmitir lo que aparece en las canciones, sin intermediarios.

Hacemos lo posible, ya iremos mejorando.

Las letras son propias y no buscan ser complicadas o extrañas, sino más bien eso… reflejar imágenes, sensaciones, sentimientos e impresiones que fueron cosecha de un viaje en la música que ya lleva unos 30 años.

Por eso “Viaje a las impresiones”.

De repente así surgió muchísimo material, entonces decidimos sacarlo en dos etapas… por un lado, porque hoy en día a cómo están las cosas en el mundo de la música, quizás sacar un álbum con muchos temas para una banda nueva sea mucho trabajo, para que luego después haya canciones que puedan perderse en playlists que quizás nadie encuentre o dedique tiempo de escucha, y por otro lado también nos sirvió para salir a sonar con un material que nos representara y luego foguear en vivo a la segunda parte para llegar la grabación con las canciones más trabajadas.

P- ¿Por qué lanzan los singles en dos partes?

R- No es que tenemos dos discos con Los Viajes, sino que recién estamos completando el primero que lo sacamos en dos partes.

Además, en la previa de la salida de la segunda parte de “Viaje a las impresiones” (parte 2) compartimos un single que se llama “Otro cielo” que no había entrado en la lista del álbum, más bien, se coló en los ensayos y lo grabamos.

Por suerte y por como venimos trabajando, ya hay muchas ideas para un siguiente álbum en el que buscaremos explorar en nuevos sonidos.

En un año y medio que tenemos de existencia, hicimos muchas cosas: grabamos, hicimos dos clips, un single, tocamos en ña Fiesta de la Confluencia, el aniversario de Centenario, Bariloche, San Martín, Moquehue, todo el circuito de Neuquén y seguimos.

En mayo nos vamos a hacer una serie de shows a Bogotá, Colombia, tras haber enviado la música surgieron varias propuestas y allá iremos.

P- ¿Suma el hecho de tocar en vivo?

R- Nos encanta tocar en vivo y recorrer distintos y diversos lugares. Ese es un poco el lema implícito en el nombre Los Viajes.

P- Para mí fue una grata sorpresa el reencuentro, en cuanto a lo musical y artístico. La música me resulta amigable y suena a un pop copado. ¿Para ustedes es así?

R- Usualmente, cuando hay que titular lo que hacemos le decimos folk rock, canción.

Y si, la idea es que sea un sonido amigable sin estridencias, algo que te pueda acompañar o lograr transportar, o contemplar simplemente. Ojalá lo logremos.