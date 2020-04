Los volcanes vuelven a emitir señales

El volcán Copahue, que se consideraba dormido, cada tanto emite una “fumarola”. Por ahora no es de riesgo.

Un virus sobre el que aún se conoce poco, una pandemia mundial, el aislamiento obligatorio y para sumar una mala noticia más, se empezó a difundir que aumentó la actividad de los volcanes y uno de esos, el Nevados de Chillán, está en Chile, muy cerca del norte neuquino.



Pero en este último caso se trataba de información falsa, por lo que se debió consultar con un especialista. Se trata de Sebastián García, el hombre que más conoce a los volcanes argentinos y a los que el país comparte con Chile, el jefe del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica.



Lo que pasa con el Nevados de Chillán interesa por su cercanía: se ubica a unos 90 kilómetros del neuquino volcán Domuyo, el que será monitoreado porque se creía dormido, pero se descubrió que estaba despierto, y a unos 60 de Varvarco y Manzano Amargo. En los últimos días fue parte de las noticias mundiales porque se difundió que se había “activado” el Cinturón de Fuego del Pacífico, del que forma parte. Todo era una mentira, explicó García, que se inició por la erupción de un volcán ubicado al otro lado del océano, el Anak Krakatau de Indonesia. Claro, no faltaron las teorías infundadas que unieron el hecho al coronavirus.



El Cinturón tiene entre sus integrantes al Nevados, como se llama al límite de la placa tectónica del Pacífico que rodea al océano. En sus 40.000 kilómetros reúne al 75% de los volcanes activos del planeta, pero no están vinculados entre sí a pesar de la coincidencia geográfica. “Cada volcán es un sistema individual con su propia dinámica”, resaltó el especialista.



Hay unos 2.000 volcanes en el mundo, de los que unos 500 a 700 son considerados activos, y ocurren unas 70 erupciones por año. Esta actividad, aseguró García, no tuvo alteraciones: “especialmente en Indonesia, donde hay más de 200 volcanes activos”.



La actividad del Nevados también está dentro de los parámetros esperados. Sin embargo, en marzo comenzó levemente a aumentar la actividad, indicó el geólogo, volviendo a aparecer una nueva fase explosiva. Según el observatorio volcanológico chileno, el nuevo ciclo de explosiones registradas desde hace un mes, con columnas de cenizas de hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar, tiene tendencias a la baja lo que denota que se trata de un proceso temporal.

La pandemia obligó a suspender el control del Domuyo

Si pudiéramos decir que esta pandemia afectó de alguna manera a un volcán, es al Domuyo. La cuarentena obligó a suspender la instalación de las estaciones que lo iban a monitorear. Es que se creía que estaba dormido, pero cuando la NASA tomaba imágenes satélites del Nevados de Chillán a pedido de Chile, se descubrió que en realidad estaba activo.

Gracias a este tipo de imágenes se detectó que se deforma unos 12 centímetros anuales, desde el 2016.

“Es mucho para la corteza terrestre, incluso para un volcán”, reconoció el responsable de la vigilancia volcánica, aunque a esa declaración le siguieron algunos “pero”.

El primero fue que no hay otros datos o relevamientos que permitan contrastar las imágenes satelitales. El otro fue que esta actividad puede ser la habitual del volcán y, por lo tanto, no habría indicios de una erupción. Es imposible saberlo porque no se realizaban mediciones de todos los indicadores que llevarían a esta conclusión, dado que se creía inactivo.

Sin embargo, las dudas deberán esperar a que pasen el aislamiento, el invierno y la nieve, porque algunas de las estaciones estarán a 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Nuevas estaciones para monitorear a los gigantes

• El Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica del Servicio Geológico Minero Argentino junto al Gobierno provincial instalarán estaciones de monitoreo en volcanes neuquinos.

• En el Domuyo se colocarán cinco estaciones. La misión que fue cancelada por el aislamiento estaba programada para abril y se había preparado en febrero, junto a Defensa Civil.

• En Copahue ya se monitorea, pero se va a ampliar la red.

• El Lanín tiene estaciones del lado chileno, pero se colocará una nueva red en el sector argentino.

• Se colocarán estaciones en el Tromen y en Laguna del Maule, sobre el lado argentino.