Loteos sociales y acceso a los servicios en Roca: lo que está y lo que falta

La vivienda digna y el acceso a los servicios y redes de infraestructura como agua, luz y gas; es una necesidad básica fundamental en tiempos de pandemia.

En Roca, la municipalidad cuenta con un Banco de Tierras desde el año 2008, creado por la ordenanza 3782 de Tierras Fiscales. Hace años que no se crean nuevos loteos, actualmente son 17 en los que habitan alrededor de 4.500 familias de la ciudad. Lo que se viene realizando hace algunos años es la regularización de la situación dominial, con escrituras y títulos de propiedad.

Durante la pandemia -hace un año y cuatro meses- no se crearon nuevas urbanizaciones, pero si se incorporaron manzanas en cinco de los 17 loteos ya existentes como son Quinta 25 (norte, este y sur), Carlos Soria Norte, Chacra Monte, Paso Córdoba y Petróleo.

Además, según un informe oficial que LA COMUNA solicitó al municipio, actualmente son cinco de los 17 loteos los que cuentan con todos los servicios, contemplando agua, luz y gas. Julio Corral, Carlos Soria, ampliación de Barrio Mosconi y gran parte de Chacra Monte y de barrio Nuevo.

Por otro lado, hay ocho loteos sociales en los cuales ya están instalados solo algunos servicios y el avance de las obras es desparejo no solo por barrio, sino por zona dentro de los barrios más extensos.

“La prioridad para la provisión de servicios municipales se establece sobre barrios que cuentan con la legalidad y planificación urbanística. Roca ha crecido mucho en los últimos años y los trabajos se han realizado con ese criterio a fin de estimular las vías legales de adquisición de tierras y planificar el desarrollo urbanístico ordenado de la ciudad”, aseguraron desde el municipio.

En varios casos han concretado obras de provisión de servicios de loteos sociales con recursos propios. Se trata de obras en las que no contaron con el financiamiento provincial o nacional ya que “durante la gestión del expresidente Mauricio Macri se paralizó la inversión en materia habitacional en la región”, informaron.

“Muchas de estas obras son casi imposibles de afrontar por parte de las administraciones locales, debido a los altos costos que demandan”, explicaron desde la administración de la intendenta María Emilia Soria (FdT).

Consultados sobre si planean incorporar nuevos loteos al banco municipal de tierras, aseguraron que se estudia en función de la factibilidad de provisión de servicios.

Aseguraron que actualmente se está articulando con distintos entes nacionales para la ejecución de las obras de infraestructura necesarias que todavía restan concretar.

El fuego desnudó el drama

Hace diez días, una familia de Roca perdió todo. En pocos minutos las llamas consumieron lo que había en la precaria casa de los Huenulao en una de las tomas del barrio Chacra Monte.

“El incendio se produjo por un falla eléctrica debido a una sobrecarga. Al no tener la luz del medidor, todos los vecinos de esta manzana estamos enganchados de la misma línea. Hay una línea que hizo el municipio, pero nosotros quedamos afuera porque está a dos cuadras. Todo lo que teníamos lo hicimos nosotros. Nos dieron el terreno, tuvimos que limpiarlo y emparejarlo para construir. Hace como ocho años que estamos acá, pero esperamos un año para acceder al lote”, contó Marcelo Huenulao a LA COMUNA.

El fuego arrasó con lo que encontró en el camino. Solo quedaron en la platea de cemento una cocina, teñida de negro por las llamas, y un poste de madera. Los dos pisos construidos con esfuerzo fueron reducidos a cenizas. Los animales también sufrieron.

Ese día, como todos los días, Marcelo se había ido a trabajar temprano y cuando se desató el incendio una de sus hijas estaba ahí. Pudo escapar de las llamas, salvar su vida y pedir auxilio, pero la mayoría de sus pertenencias quedaron reducidas a cenizas.

Después del incendio desde el municipio nos acercaron unas chapas de cartón y unos colchones” Marcelo Huenulao, Loteo Chacra Monte.

En la calle Fernando Rajneri al 1.000 se instalaron varias familias que recibieron, en las mismas condiciones, los lotes del municipio para construir sus viviendas. Los vecinos afirman que los terrenos no cuentan con los servicios esenciales y deben afrontarlos por su cuenta.

Otros sostienen que tuvieron que ingresar y construir con lo que tenían a mano para que no se los quiten o pierdan el beneficio.

A las dificultades y los riesgos que corren por las conexiones clandestinas, deben sumarle elevados costos para contar con los servicios adecuados.

“Hace tres años que accedimos a este terreno a través del banco de tierras del municipio. Supuestamente los entregaron con todos los servicios. No tenemos luz, la traemos entre vecinos juntando cables para tomarla del poste. Lo mismo con el agua, tenemos que sacarla pidiéndole a otros vecinos que están a varias cuadras, porque en esta parte no tenemos. Igual los impuestos te los cobran, las boletas llegan todos los meses. El alumbrado público lo cobran y no tenemos corriente. El generador que estaba acá se lo llevaron a Quinta 25 para otra obra y nos dejaron sin luz en las calles. Ni el basurero pasa”, explicó Huenulao todavía consternado por el siniestro.

Loteos en los que faltan servicios

Chacra Monte tiene agua y luz casi completos pero no tiene cloacas. En cuanto al agua está planificado realizar el proyecto para el sector que falta y sobre la energía eléctrica “se está avanzando en la finalización de los trabajos restantes, y continúa en ejecución el plan municipal de regularización eléctrica domiciliaria que consta de entrega e instalación de pilares completos”, explicaron.

Sobre el servicio de gas, todavía falta un sector cuya obra ya se licitó y está cerca de comenzar.

En barrio Nuevo ampliación no hay cloacas. Solo hay agua, energía eléctrica y gas pero se completó solo en un sector. En el caso de las tres redes, la parte restante se encuentra en etapa de relevamiento territorial para regularizar la provisión de servicios.

En Quinta 25, falta agua, energía eléctrica y cloacas, y se trabaja en los proyectos. Sobre el gas, se encuentra en licitación la Obra de Gas en QTA 25 SUR.

En Fuerte Argentino, falta agua, energía eléctrica, gas y cloacas. En agua se trabaja en el proyecto y en cuanto al suministro eléctrico se iniciaría la obra esta semana. En cuanto a cloacas, se está trabajando en el Proyecto de Cloacas de Fiske Menuco que incluye un sector importante.

En el loteo Carlos Soria Norte, no hay agua, gas ni cloacas. Y está en proceso licitatorio la obra de electrificación Carlos Soria Norte para abastecer de energía eléctrica.

En el loteo social de Paso Córdoba no hay cloacas pero se completó el agua y la lenergía eléctrica con la finalización del plan municipal de regularización eléctrica domiciliaria, que consta de entrega e instalación de pilares completos. Está en proceso licitatorio la obra de gas del sector faltante, en el Loteo Newen.

María Auxiliadora están completas las obras de agua, cloacas, pero no hay gas en el sector . En cuanto a la energía eléctrica falta un sector que está en proyecto de ejecución.

En el loteo de Aeroclub no hay agua, cloacas ni energía. Sobre este punto se está avanzando en la finalización de los trabajos, y continúa en ejecución del plan de regularización eléctrica domiciliaria. Sobre la obra de gas, aseguraron que está en proceso licitatorio.

Obras y proyectos actuales del municipio

Una “mínima” parte de la demanda real

Desde la Federación Territorial Nacional (Fenat) hablaron sobre las dificultades que deben superar quienes intentan anotarse en el banco de tierras municipal.

“Son tantas las necesidades de las familias y la cantidad de lotes que se entregan es mínima con relación a la demanda real. En pandemia creció la demanda, unos 200 compañeros y alrededor de 50 familias no cuentan con terrenos para construir sus viviendas”, explicó Claudia Reyes, referente provincial y nacional de la Fenat.

“Hay personas que están hace tres años esperando para inscribirse en los loteos sociales. El municipio les pide demasiados requisitos para poder acceder y en muchos casos no los pueden cumplir por diferentes motivos”, agregó la coordinadora de la federación que trabaja sobre el tema de la tierra.

Desde la organización, que pertenece a la CTA Autónoma, realizaron distintos reclamos a los organismos de acción social a nivel provincial y municipal, pero no obtuvieron respuestas.

“Es una dificultad acceder por cuestiones burocráticas y nos sucede con la mayoría de los compañeros. Por ejemplo, en la toma que se dio hace un tiempo en las tierras de Paso Córdoba, de las 54 familias solo pudieron reubicar a cuatro en el barrio Quinta 25”, comentó.

“Frente a esta situación terminan usurpando terrenos y se acomodan en lugares que no corresponden y ahí se generan los inconvenientes con las tomas ilegales”, analizó la referente.

Sobre las redes de infraestructura, aseguraron que no todos los terrenos tienen servicios y que es muy costoso acceder a la red de gas y la luz, por eso algunos hacen conexiones clandestinas.

“El sistema está colapsado”

La demanda y necesidad de techo y tierra parece superar a las posibilidades actuales, según analizan desde los movimientos sociales. “Muchas familias no pueden acceder a un lote por la gran demanda que se genera. Hay plazos para cumplir con los requisitos que les solicitan y en muchos casos no los pueden cumplir por diferentes motivos”, opinó Haydee Bustos del Movimiento Evita.

Pero un punto fundamental es el tema de los servicios. “Con la tenencia del terreno se pueden gestionar los servicios. El gran inconveniente es instalarlos. El gas por ejemplo, tiene un costo muy elevado. La falta de agua también es otra de las dificultades que deben afrontar las familias”, aseguró.

“Es tremenda la demanda social, el sistema está colapsado y la población creció mucho en los últimos años” Haydee Bustos, referente Movimiento Evita

