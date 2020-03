Luisa Calcumil, arte e identidad

Luisa Calcumil es actriz, cantora, narradora popular y dramaturga que pertenece al pueblo mapuche. Con sus 75 años recién cumplidos, aún trabaja en lo que más le apasiona. Su mensaje es de testimonio de vida, con el compromiso de no callar su origen, su identidad. RÍO NEGRO habló con ella sobre su historia, su presente y sus proyectos.

P- Tu nombre artístico coincide con el real. ¿Tu apellido tiene un canto sagrado?

R- Somos gente de linaje y esto implica una responsabilidad con lo sagrado, con la naturaleza y con nuestra historia también. Mi antepasado es ‘Calfu Milla’, del linaje del oro azul. ‘Calcu’ también significa “brujo”, así que por las dudas hay que tener cuidado conmigo (risas).

P- ¿Cómo fue tu comienzo con el arte?

R- Mi interés fue desde la escuela. Recitaba, cantaba y bailaba porque la maestra nos encaminaba con muchas herramientas. Además, me crié escuchando cantar a mi mamá y a mi abuelo, en lengua mapuche. En estos lugares (barrio San Martín) había hornos de ladrillos y después de algunas quemas se hacía una guitarreada. Me encantaba ver a mujeres que cantaban y tocaban. Recuerdo que de niña, una vez ante una situación difícil, para parar una gresca empecé a cantar. Al escucharme, todos quedaron atónitos. Me surgió del alma hacer eso y continué por ese camino.

P- La educación es importante para tu comunidad.

R- Hice la primaria, secundaria y también fui a la universidad en el Instituto Nacional Superior de Arte. Fui haciendo arte mientras iba estudiando, con mucha voluntad y empeño. Nos organizamos en grupos de teatro independientes y alquilamos salas para compartir con el público nuestras inquietudes. Después decidí independizarme y escribir para manifestar desde nuestra identidad mapuche y sureña. La identificación con otros pueblos de países extranjeros, con artistas de raíz campesina, también ha sido muy inspirador.

P- ¿Cómo fue lanzar tu disco y quienes te acompañaron en su realización?

R- Tengo un disco pero no he tenido la posibilidad de lanzar otro. Alberto Suárez me ayudó mucho, era un profesor de música y canto que tenía en la formación de actriz. Un día me motivó a cantar y a escribir y comenzamos a trabajar juntos. Con él pude grabar mi casete. Más tarde, en 2010, hice el disco “La cantora” junto a Jorge Morales, Marcelo García Calcumil (hijo) en la percusión, Pedro Ríos en acordeón. Con la escritura me animé con el pasar de los años, al sentir que mi sector de pertenencia callaba. Esto lo empecé a realizar con el apoyo de mi gente para reflejar nuestra mirada.

P- La vestimenta tradicional mapuche ¿qué peso tiene en tu impronta?

R- Recuerdo que en Paraguay estuve con Teresa Parodi. Fuimos en micro con 40 grados. Muchísimo calor, pero aún así utilicé mi atuendo característico. Me puse mí tela hilada en un telar mapuche, una faja y la platería. La vestimenta tiene relación con la mujer y con la luna que refiere a cómo traemos los hijos al mundo. Por eso es muy importante y fundamental.

P- En tus obras, ¿cómo reflejás las temáticas que atraviesa la mujer?

R- He sentido la obligación de separar el repertorio que es propio de nuestra cultura. Una de las primeras obras que escribí se llama “Es bueno mirarse en la propia sombra” , que surge desde la necesidad de expresar cómo sentimos que nos tratan. Está compuesta por distintos elementos de representación cómo es la danza, música, y una literatura que la sostiene. “Es bueno mirarse en la propia sombra” es un proverbio mapuche. Siento que esto permitió que muchos hermanos mapuches puedan elegir el camino del arte y la expresión para manifestarse.

P- La violencia y el femicidio es un tema preocupante. Como mujer representante de una cultura, ¿sentís un peso sobre tus hombros?

R- Las mujeres con raíz tenemos mucho abuelo y con ello responsabilidad que nos da aliento cada día. Aimé Painé fue la primera que se arrancó la mordaza y se animó con su voz maravillosa a revitalizar y a promover nuestra cultura. A mí lo que siempre me preocupó fue la responsabilidad colectiva. Hoy existe la perversidad en la cual también somos responsables tanto hombres y mujeres.

P- Te consagraste como actriz frente al público nacional y extranjero con la película “Gerónima” que reconstruye un drama verídico. ¿Cuánto te movilizó la opresión del personaje?

R- Mi primer película fue “Gerónima”, para la que una amiga me recomendó como actriz para interpretar el personaje principal. Un día que tenía fiebre caen tres desconocidos, me venían a buscar para conversar y hacer una película juntos. Me sentí con mucha preocupación y responsabilidad, porque era una historia difícil. Fue así que no pude reír de nuevo hasta ver dos años después la película terminada, porque estaba muy preocupada. El avasallamiento cultural del personaje fue real para mi comunidad y luego fue cambiando por el trabajo y la conciencia de vivir en democracia.

P- Sos trabajadora independiente de teatro, música y cine. ¿Como vienen tus actividades este año?

R- Por problemas de salud, he mermado mi trabajo. Pero aún continúo haciendo teatro popular, desde el rol directora. Tres jóvenes de roquenses me invitaron a dirigir y escribir y eso es un gran premio. Estoy agradecida por esa tarea y pronto estaremos invitando a ver este hermoso trabajo junto a Lilén Quintín, Mariana Calcumil y Silvia Mañueco.

Cine, teatro y también canto

Teatro: “Es bueno mirarse en su sombra”, “Alma de maíz”, “Ecos de la gente de la tierra” y “La tropilla de Ruperto”, creadas y actuadas por Luisa Calcumil. “Folil (Raíz) recopilación de textos . Compaginación y puesta de Calcumil. “Hebras”, con dramaturgia, actuación y puesta en escena de Calcumil y Valeria Fidel.

Cine: “Gerónima” (1986), “Amor a América”, “Hijo del río” (1991), “La nave de los locos” (1995), “Sin querer” (1996), “Lejos del sol” (cortometraje de 2005) y “El grito en la sangre” (2012), “Aimé” (2018).

Música: “La Cantora”, disco nominado al premio Carlos Gardel.