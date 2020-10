Luz verde al turismo regional entre Bariloche, El Bolsón y Dina Huapi

La ministra de Turismo de Río Negro, Martha Vélez, anunció la extensión de la prueba piloto de turismo en Bariloche hasta el 9 de noviembre, sumando a las localidades de Dina Huapi y El Bolsón para viajes recreativos diurnos. Informó también que el test Covid-19 solo se exigirá a los mayores de 16 años.

"Hemos transitado la primera semana de apertura de la actividad turística en Río Negro con muy buenos resultados. Se han registrado 250 reservas en Bariloche. Evaluamos el impacto con el municipio de Bariloche y el sector privado y apostamos un poco más", señaló a la radio de RÍO NEGRO.

Vélez advirtió que los turistas deben viajar con una reserva previa y circular por las rutas de acceso entre las 8 y las 20. Advirtió que tampoco habrá restricciones respecto a la estadía mínima ya que, hasta ahora, los turistas no podían permanecer más de una semana en Bariloche.

Manifestó que los turistas podrán seguir realizándose el test en el puesto de El Cuy, a 120 kilómetros del Alto Valle, pero "se definió que los menores que vengan acompañados por sus padres no deberán exponerse a la realización del test". Aclaró que la decisión no obedece al costo que los tests representan para el gobierno provincial sino a que "muchas familias plantearon no querer exponer a los niños a este test".

Vélez destacó también que este viernes, la gobernadora Arabela Carreras recibirá el primer vuelo en el aeropuerto de Bariloche. "No es para turismo sino para pasajeros esenciales pero es una apertura muy importante después de siete meses. La provincia manifestó la intención de recibir vuelos en toda la jurisdicción", indicó.

Turismo microrregional

A partir de la nueva disposición, los residentes de Bariloche y Dina Huapi y los turistas provenientes del Alto Valle "podrán realizar salidas recreativas durante el día en El Bolsón". Esta circulación entre Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón no exige test Covid, ni seguro con cobertura Covid.

"Esto beneficia a las economías regionales. De a poco, vamos abriendo y flexibilizando para que la actividad sea posible", dijo.

El secretario de Turismo de El Bolsón, Bruno Hellriegel, celebró la reapertura turística: "Aunque sea para turismo de día, genera esperanza y es alentador saber que estaremos recibiendo los visitantes que tanto extrañamos y necesitamos".

Consideró que "es un paso más para poner a prueba los protocolos que estamos poniendo en práctica con los vecinos de El Bolsón. El Ministerio de Turismo de la provincia entendió que es necesario empezar a girar la rueda económica del turismo en El Bolsón".