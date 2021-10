Machismo en el petróleo: otro caso testigo de acoso y discriminación

Luego de la publicación de Río Negro en la que se abordaron algunos casos de discriminación y acoso sexual en el ámbito petrolero, otra mujer se animó a contar el calvario que vivió en su paso por la industria. Sin embargo en la actualidad se están produciendo algunos cambios. La misma trabajadora que fue víctima de distintas situaciones también contó que hoy se desempeña en una empresa donde el respeto es total "para hombres y mujeres" y allí no volvió a sufrir violencia de género.



María Inés Montero es licenciada en Seguridad e Higiene y presta funciones en Texey. Anteriormente lo hizo en varias empresas de la región donde sufrió acoso y hasta un intento de abuso sexual. La mujer se animó a revelar su identidad, pero pidió que no se publiquen los nombres de las empresas ya que no es su intención el escrache sino visibilizar la violencia de género.



En una de esas firmas regionales en las que trabajó le dijeron que las mujeres no llegan a puestos jerárquicos "porque se embarazan". "En esa empresa tuve una compañera que fue mamá, un día llegó 15 minutos tarde, con la cara demacrada porque tenía el hijo enfermo, el jefe le dijo ´no te preocupes´pero cuando salió de la oficina me dice ´viste, ya no me sirve por que viene cansada, ya no rinde´. Cuando se le termine el año de maternidad hay que buscarle un reemplazo y sacarla", lanzó el patrón según el relato de María Inés.



La mujer, que lleva muchos años en la industria, aseguró que las vivencias de violencia de género son comunes en el sector pero mucho tiene que ver con la organización de las instituciones. "En algunas empresas particulares pasa mucho, te lo puede decir cualquier mujer que haya transitado por ahí", aseveró.



Precisó que en las compañías que trabajan por objetivos el pago es diferencial, es decir aún teniendo el mismo rendimiento el salario es mayor para los varones. Al menos esa fue su situación.



Contó además que la peor experiencia que tuvo fue apenas se iniciaba en el rubro. "Muchas veces a la gente de Seguridad la tratan de cadete en el campo. Un día me pidieron que vaya a buscar a un petrolero a un lugar. El tipo estaba solo, cuando lo encuentro dentro de una locación tenía los pantalones bajos y se manoseaba, esperándome. Salí corriendo, me persiguió y me escapé, sino huía no sé qué hubiese pasado" confesó.

Dijo que no se animó a contarle a las autoridades por miedo a que no le creyeran. Ocurrió hace pocos años atrás. "Habían pasado otras cosas con compañeras, lo dijeron y no les creyeron", sostuvo.



"No hice denuncias porque no te creen, te ensucian como profesional, te da miedo. Sobre todo porque sigo trabajando. Yo no me quiero ir del rubro. Estudié esto y la seguí peleando hasta encontrar un lugar en el que pueda estar bien y lo encontré", señaló.



Marianelly Inostroza es gerenta general de la empresa Texey que se dedica al rubro de transporte. Narró que si bien nunca tuvo una experiencia de discriminación o acoso es una realidad en el industria. Además adelantó que la empresa está trabajando en un proyecto sobre perspectiva de género para implementarlo el año que viene. La gerenta opinó que la única forma de evitar la violencia en el ámbito profesional es estar en constante diálogo con el recurso humano.



"Creo que tiene que ver mucho con los líderes que haya en cada organización y los valores que imponga. Cuando encontramos algún tipo de situaciones, tanto en hombres o mujeres, sancionamos. No las toleramos ni las permitimos", señaló.



Inostroza reconoció que crecer como profesional en el rubro es más difícil que para los hombres. "Es muy complejo llegar a puestos gerenciales. Lo que nos pasa es cultural'', admitió la profesional.