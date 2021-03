Macri: "Argentina está sin conducción y sin rumbo"

"Si el Gobierno no encuentra el rumbo, vamos a terminar mal todos los argentinos”, consideró Macri.

El expresidente Mauricio Macri señaló que el país "está sin conducción y sin rumbo” y advirtió que “si no hay cambios, vamos a terminar mal todos los argentinos”. También indicó que la democracia en el país "está en peligro”.

“Estamos en una batalla muy dura por la democracia. Ella (por Cristina Fernández) tiene claro y quiere ver hasta cuándo es el límite y hasta dónde puede llegar. Están dispuestos a alterar las libertades y la institucionalidad. Autocracia no es democracia”, expresó el exmandatario a La Nación+.

Para Macri la Argentina "está sin conducción y sin rumbo, porque no tenemos política exterior, ni política económica, no tenemos un mensaje claro de lo que quiere el gobierno. Lo único que han hecho, es abandonar a la gente, con una política de no seguridad o inseguridad, con aumentos de impuestos, como si las empresas estuvieran acá para pagar impuestos infinitos, y nos hemos aislados del mundo”.

En la nota, Macri consideró que en la coalición de gobierno “manda Cristina Kirchner”.

En ese contexto, el expresidente aseguró que si fue su gobierno, Argentina estaría vacunando al ritmo de Chile.

“Nos hemos aislado del mundo, con la política exterior que nosotros teníamos, hoy tendríamos las mismas o más vacunas por habitante que Chile, hubiésemos ido a comprar, nadie pide que le regalen a la Argentina”, afirmó.

"Lamentablemente el Gobierno no vacuna” - continuó el expresidente - Entramos en una cuarentena eterna equivocada, llenamos de miedo a la población, trajimos costo social y ni siquiera nos adelantamos a comprar las vacunas suficientes y de todas las marcas”.

En otro tramo de la entrevista, Macri precisó que el Gobierno "ya está en crisis”.

“Lo único que puede suceder es que las cosas estén peor”, vaticinó y agregó: "Si el Gobierno no encuentra el rumbo, vamos a terminar mal todos los argentinos”.

Por otro lado, descartó competir en las elecciones legislativas de este año: “No voy a ser candidato”.

Ante la consulta sobre las presidenciales del 2023, respondió: “Que el árbol no nos tape el bosque. El bosque es defender la institucionalidad, las libertades, las reglas del sistema, hoy la democracia está en peligro. El kirchnerismo ha vuelto, estamos en una batalla muy dura”.

Macri también se mostró autocrítico por la "vuelta" de Cristina Fernández al Gobierno.

“Entiendo que me tomen como el responsable de la vuelta de Cristina, di todo lo que pude, el libro viene a ser un aporte sincero, transmitir una experiencia y mostrar las dificultades que existen en la Argentina”, concluyó.