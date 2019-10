Mainqué, el escolta de la Confluencia que ya no es sorpresa

Deportivo Mainqué es una de las revelaciones del torneo Clausura 2019 de la Liga Confluencia. A fuerza de buen fútbol, contundencia de cara al arco rival y una localía fuerte, se afianzó como el único escolta de Deportivo Roca en la Zona B .

Así, los dirigidos por José San Martín están a un paso de abrochar la clasificación a los cuartos de final del certamen. Si en la próxima fecha le ganan como visitante a Mainqué se habrán ganado un lugar en la próxima instancia.

Con 16 goles en 7 partidos, el Verde es uno de los equipos más goleadores del Clausura, por detrás de Roca (20) y La Amistad (19).

El dato 16 Los goles que Mainqué lleva convertidos en el Clausura. Es el tercer equipo con más tantos detrás del Depo y La Amistad.

Nicolás Sepúlveda, capitán de Mainqué, dialogó con “Río Negro” sobre el presente del escolta y aseguró que el objetivo que se habían puesto al inicio de la certamen era el de meterse entre los ocho mejores.

“No sé si nos imaginábamos estar tan arriba en la tabla pero si habíamos apuntado a la clasificación. Desde el primer día de los entrenamientos pusimos la cabeza en lograr el pase a los cuartos de final y ahora estamos cerca”, explicó el delantero.

Uno de los factores que llevaron a Mainqué a la segunda colocación del grupo es el invicto que mantiene como local, ganó los tres partidos que jugó ante su gente.

“No perdimos en casa y eso es positivo, más que nada pensando en los cruces, si es que logramos clasificar”, agregó el capitán.

En lo que va del certamen, el Verde cayó en dos oportunidades. En la primera fecha, 2-1 ante Unión, y en la quinta, 2-0 contra Roca.

“En este buen momento del equipo no hay que olvidarse de la gente de Mainqué y nuestras familias que siempre nos apoyan”. Sepúlveda aseguró que el buen clima de trabajo del club los ayuda a ser escoltas.

Sepúlveda indicó que si bien la derrota ante el Naranja fue dolorosa, les permitió corregir algunos errores: “nos abrió la cabeza de lo que podemos hacer nosotros como equipo. Lo hablamos con el DT y a partir de ahí corregimos algunas cuestiones, volvimos al 4-4-2 tradicional y mejoramos. Nos mostró donde estamos parados”.

Con solo dos fechas por jugarse de la fase regular, el delantero especificó que lo mejor que tiene Mainque es el juego a uno o dos toques y el corazón para entregarse al máximo en cada partido.

“Creo que debemos mejorar la pelota parada, algo que es una crítica para mi porque soy el encargado de patear los tiros libres”, agregó Sepúlveda.

Como capitán, y uno de los jugadores más experimentados del plantel, el delantero contó que hablan mucho dentro del plantel para manejar la ansiedad.

“Hablamos mucho entre nosotros para no volvernos locos y nos enfocamos en trabajar partido a partido”, agregó.

En la próxima fecha, Mainqué visitará al colista Cimac y si obtiene el triunfo se habrá asegurado la clasificación y el segundo puesto del grupo.

La octava fecha tendrá mucho en juego

Zona A:

Fdez. Oro vs. San Sebastián

Obrero Dique vs. Cipolletti

Maracacinho vs. La Amistad

Pillmatún vs. 25 de Mayo

U. D. Catriel vs. San Martín

Zona B:

Chichinales vs. Huergo

Dep. Roca vs. Argentinos

Atl. Regina vs. C. Italiano

CIMAC vs. Mainqué

Alto Valle vs. Unión