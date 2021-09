Malestar de diputadas con Koopmann por querer que los candidatos tomen licencia

Las declaraciones del vicegobernador Marcos Koopmann sobre la productividad de los diputados y la necesidad de que quienes son candidatos se tomen licencia de sus bancas generó amplio malestar entre propios y opositores en la sesión que tuvo hoy la Legislatura. El dirigente comparó la situación con la de la secretaria de Cámara y precandidata del oficialismo, María Eugenia Ferraresso, quien dejó su puesto cuando comenzó la campaña.

Durante la hora de Otros Asuntos hubo varias que se despacharon contra la propuesta del presidente de la Cámara, quien en declaraciones a radio La Red evaluó que debería ser obligatorio que los candidatos se tomen licencia y sean reemplazados para que "la actividad legislativa no se vea afectada".

"Si las comisiones no funcionan no tiene nada que ver con nosotros que ocupamos solo dos lugares en cada una de ellas. En los casos donde no pude asistir, fue la diputada Leticia Esteves en mi reemplazo. Nuestro bloque jamás dejó de funcionar. Si no me tomé la licencia es porque no hay nada que me obligue", afirmó la diputada Ayelén Quiroga, quien va como segunda precandidata a diputada nacional en la lista de Cambia Neuquén.

"Yo no pienso dejar esta banca sin mi voto. Si esta Legislatura para usted no funciona, ahí tiene su bloque para reclamarle, quizás están muy ocupados en la interna que tienen. Y si tiene ganas de presentar un proyecto por las licencias, debería empezar por la de maternidad porque cada vez somos más las mujeres jóvenes que estamos en esta Legislatura", planteó.

En su respaldo acudió Esteves, quien recordó que todos en la Legislatura "la vieron con su panza, a punto de parir, sentada ocupando su banca como correspondía de manera muy responsable". "Por ahí no todos lo saben que trae a su bebé y se levanta a amamantar cada vez que su bebé lo demanda", destacó.

Los dichos del vicegobernador apuntaban a la "productividad" de la Legislatura, luego de que todas las comisiones se suspendieran la semana pasada por estar los bloques, incluido el propio, trabajando en la campaña. En declaraciones a RÍO NEGRO, el jefe del Movimiento Popular Neuquino, Maximiliano Caparroz, había reconocido que aún quienes no eran candidatos estaban abocados a recorrer el territorio con sus partidos.

Para mayor malestar, la diputada Patricia Jure (FIT) reveló en la sesión que la bancada oficialista había sugerido levantar la sesión de este miércoles. "Hay un problema político que se empezó a debatir antes de estas declaraciones, cuando su bloque nos hizo la consulta de si podíamos suspender la sesión de hoy. Este es el problema de fondo", manifestó.

"Estaban muy preocupados por si el FIT iba a decir algo en el caso de que suspendiera esta sesión. Y nosotros, les consta en los mensajes de Whatsapp que intercambiamos, planteamos que no se podía suspender porque había muchos temas importantes para tratar", aseguró.

Las sanciones aprobadas hoy finalmente fueron cuatro: una comunicación que solicita a Nación la incorporación del aeródromo de Zapala al sistema nacional de aeropuertos, una declaración de interés por un concurso literario, otra por el desempeño del nadador neuquino, Iñaki Basiloff, en los Juegos Paralímpicos, y una tercera por la conmemoración de los aniversarios de Neuquén capital, Los Chihuidos y Chorriaca.

La diputada Soledad Salaburu (Frente de Todos) hizo un "llamado a la reflexión" para Koopmann y le pidió "un sentido de responsabilidad en relación a lo que tuvo que vivir toda la sociedad neuquina en general y los trabajadores de salud, en particular, por un conflicto donde no fueron escuchados".

"Para desviar la ineptitud que tuvieron en resolverlo, se fueron lanzando en las redes informaciones nefastas respecto del rol de la política en general. Hay algunos temas que ponen en tensión o profundizan esta mirada que tiene la sociedad respecto de la política y de asociarla a lo lejano, lo sucio, la vagancia. Sus dichos me preocupan profundamente y debería preocuparles a todos quienes entendemos a la política como la única herramienta para resolver las desigualdades", reclamó.